Alumnos de la UAX diseñan incubadoras 3D para salvar vidas en países en desarrollo

La Fundación Universidad Alfonso X el Sabio (FUAX) informó de que refuerza su compromiso con el impacto social a través de su Oficina de Voluntariado y Cooperación al Desarrollo, una iniciativa que promueve y coordina actividades con el objetivo de fomentar la responsabilidad social, la solidaridad y el compromiso entre toda la comunidad universitaria.

Con esta oficina, UAX busca impulsar un modelo de educación en el que la formación trasciende el aula para ponerse al servicio de la sociedad, durante el paso de sus estudiantes por la universidad y en el ejercicio de su futura profesión.

A través de la involucración del alumnado en proyectos con propósito, UAX conecta el aprendizaje experiencial con la acción social, alineando el desarrollo académico y personal de los estudiantes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y con su vocación de contribuir al desarrollo presente y futuro de la sociedad. La Oficina de Voluntariado y Cooperación al Desarrollo de FUAX se convierte así en un referente en la formación y participación de estudiantes, alumni, profesores y empleados en iniciativas que generen un impacto positivo a nivel nacional e internacional.

La Oficina promueve proyectos de voluntariado y cooperación, el desarrollo de programas de formación específicos, orientados a promover un voluntariado responsable o talleres para la elaboración de proyectos solidarios con el objetivo de que puedan presentarse a convocatorias nacionales y europeas. También la colaboración con organizaciones del tercer sector y la promoción de iniciativas que fomenten una comunidad más inclusiva, comprometida y consciente de los retos sociales actuales.

Lo hace poniendo al alcance de los interesados distintas formas de participación, como el voluntariado ambiental, científico, cultural, educativo, deportivo, sanitario, social y comunitario o de cooperación internacional. Todo ello desde una visión integradora, en la que el conocimiento, la innovación y la solidaridad se convierten en herramientas de transformación social.

Todo esto es posible gracias a una estrecha colaboración con organizaciones. Desde su creación, la Oficina mantiene acuerdos y líneas de colaboración con entidades, como ACOES Honduras, Cruz Roja Española, Banco de Alimentos de Madrid, Mujeres por África, Red Madre, Smom onlus, Dr. Animal, Naves de Esperanza, Amigos de Monkole y Bepro.

Uno de los ejemplos que mejor representa este enfoque son las Incubadoras Solidarias UAX, un proyecto impulsado durante el curso 2025/26 por estudiantes del grado en Ingeniería Biomédica que refleja cómo el modelo formativo UAXmakers puede traducirse en soluciones reales con impacto directo en la vida de las personas. A partir de un diseño con licencia abierta, los alumnos han desarrollado una incubadora neonatal mediante impresión 3D para que pueda ser utilizada en países en vías de desarrollo, que no cuentan con este tipo de dispositivos que salvan vidas.

El proyecto ha sido presentado recientemente durante una jornada conmemorativa de UAX por el Día de África, que ha contado con representantes de las Embajadas de Ghana, de la República Islámica de Mauritania y del Reino de Marruecos, y la ONG World Vision. Las incubadoras solidarias se encuentran en su fase final de construcción y la idea inicial es que sea trasladada al destino por los estudiantes durante el próximo verano para poder formar al equipo local y dejarla operativa. Se trata de una experiencia formativa única al poder conectar directamente con los desafíos de estas sociedades y comprobar en primera persona el impacto positivo que pueden generar desde su trabajo.

Además, esta iniciativa supone una experiencia de voluntariado internacional que combina transferencia de tecnología, conocimiento aplicado y colaboración con una entidad del tercer sector. Posteriormente, el equipo de estudiantes implicados prevé optimizar el proceso de fabricación para producir nuevas unidades y ampliar así el alcance de la iniciativa.

Otras iniciativas

La Oficina de Voluntariado y Cooperación al Desarrollo impulsa durante todo el año acciones que conectan a la comunidad universitaria con retos sociales concretos y entidades de referencia. Entre las actividades recientes figuran la Campaña de Donación de Sangre junto a Cruz Roja Española (con 1.245 beneficiarios durante el curso 2025/26), el I Torneo de Pádel Solidario UAX-Cruz Roja Española, en colaboración también con la Fundación Amigos de Monkole, o los encuentros con organizaciones del tercer sector como la Fundación ACOES Honduras y Naves de Esperanza.

También el proyecto Oral Health Burundi, que cuenta con una larga trayectoria en UAX, y que tiene como objetivo la formación en salud oral a personal sanitario local, especialmente enfermeros y agentes comunitarios, para prevenir e identificar de forma temprana patologías orales graves en embarazadas y niños. Además, cuenta con la participación voluntaria de estudiantes y profesores de la UAX, que imparten talleres y refuerzan su formación en un contexto de cooperación internacional.

Asimismo, durante el presente curso se han puesto en marcha proyectos piloto que, debido al gran interés generado en la comunidad UAX, pasarán a consolidarse como programas estables en el próximo curso académico. Entre ellos destaca el programa de tutorías online con Fundación ACOES Honduras, en el que voluntarios de UAX ofrecen clases de apoyo a estudiantes de secundaria y universitarios en Honduras, a través de 12 sesiones semanales de una hora durante tres meses.

A estas acciones se suma también el tradicional Hackathon UAX de Innovación y Emprendimiento Social, que cada año organiza y coordina la Fundación Universidad Alfonso X el Sabio (FUAX) en colaboración con diferentes instituciones u organizaciones. En esta jornada, los estudiantes de diferentes titulaciones presentan soluciones tecnológicas, sociales y de comunicación para dar respuesta a retos reales planteados por administraciones públicas, como el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, empresas e instituciones del tercer sector, entre ellas Cruz Roja Española, Banco de Alimentos de Madrid o Fundación Amigos de Monkole, entre otros. Una iniciativa que vuelve a demostrar cómo la innovación, el emprendimiento social y la colaboración forman parte del ADN de UAX desde su nacimiento hace más de tres décadas.