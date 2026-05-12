Cómo revivir una planta marchita: 'la prueba del rascado' y otros trucos clave

Muchas personas tiran una planta a la basura en cuanto pierde las hojas, se seca o adquiere un aspecto marchito. Sin embargo, los expertos en jardinería recuerdan que las apariencias engañan y que muchas plantas que parecen completamente muertas todavía pueden recuperarse si se actúa a tiempo.

La clave está en saber detectar si aún conservan vida y aplicar una serie de cuidados básicos que permitan estimular de nuevo su crecimiento.

Antes de dar una planta por perdida, existe una técnica muy sencilla que puede revelar en segundos si todavía tiene posibilidades de sobrevivir. Se conoce como 'la prueba del rascado'.

El procedimiento consiste en raspar suavemente con la uña o un cuchillo pequeño la superficie de uno de los tallos principales. Si debajo aparece un tejido verde y flexible, significa que la savia todavía circula y que la planta sigue viva, aunque esté debilitada.

En cambio, si el interior está completamente marrón, seco y quebradizo, esa parte está muerta. Aun así, los especialistas recomiendan seguir comprobando más abajo, cerca de la base o de las raíces, porque mientras exista una pequeña zona verde todavía hay esperanza.

Eliminar las partes muertas

Una vez confirmado que la planta sigue viva, el siguiente paso es realizar una poda de emergencia.

Las hojas secas, ramas marrones y tallos muertos consumen energía innecesariamente. Por eso, conviene retirar todas las partes dañadas para que la planta concentre sus recursos en las zonas sanas.

En ocasiones, incluso es recomendable dejar únicamente unos pocos centímetros de tallo verde por encima de la tierra. Muchas especies son capaces de rebrotar desde ahí si las raíces siguen activas.

El gran problema: exceso o falta de agua

La mayoría de las plantas mueren por dos motivos opuestos: deshidratación o exceso de riego. Para identificar el problema basta con observar el estado de la tierra.

Si el sustrato está seco, compacto y agrietado, la planta necesita hidratación urgente. En estos casos, los expertos recomiendan sumergir la maceta entera en un recipiente con agua durante unos 15 o 30 minutos para rehidratar completamente la tierra.

En cambio, si el sustrato permanece constantemente húmedo y desprende mal olor, probablemente exista pudrición de raíces causada por exceso de agua.

La solución pasa por sacar la planta de la maceta, eliminar las raíces negras o viscosas y trasplantarla a tierra nueva y con mejor drenaje.

Mucha gente se equivoca con el sol

Otro de los errores más habituales es colocar la planta enferma bajo el sol directo pensando que eso la ayudará a recuperarse.

Sin embargo, una planta debilitada suele sufrir todavía más con la exposición intensa al sol.

Lo más recomendable es situarla en un lugar estable, con luz indirecta brillante y sin cambios bruscos de temperatura. En especies tropicales, aumentar ligeramente la humedad ambiental también puede acelerar la recuperación.

Además, aunque pueda parecer buena idea añadir fertilizante para darle fuerza, los expertos advierten de que el nunca abones puede empeorar la situación.

Las raíces debilitadas son muy sensibles y las sales de los fertilizantes pueden terminar quemándolas.

Por eso, recomiendan esperar hasta que aparezcan los primeros brotes nuevos antes de volver a aportar nutrientes.

La paciencia también es importante

Uno de los mayores errores al intentar salvar una planta es desesperarse demasiado pronto. La paciencia es fundamental.

La recuperación puede tardar semanas e incluso meses, dependiendo de la especie y del daño sufrido. Durante ese tiempo, conviene mantener un riego moderado, revisar la humedad de la tierra antes de volver a regar y evitar mover constantemente la planta de sitio.

Los especialistas recuerdan que, mientras exista tejido verde bajo la corteza, la planta sigue trabajando internamente para regenerar sus raíces y volver a brotar.

Por eso, antes de tirar una maceta aparentemente seca, merece la pena intentarlo. En muchos casos, una planta que parecía completamente perdida puede volver a llenarse de hojas con unos cuidados básicos y algo de paciencia.