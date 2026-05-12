Fiebre por la 'Monstera Adansonii': por qué esta planta causa furor en TikTok

Las plantas de interior se han convertido en uno de los grandes fenómenos decorativos de las redes sociales, pero pocas han alcanzado el nivel de popularidad de la Monstera Adansonii. Esta especie tropical, conocida por sus características hojas perforadas, acumula millones de visualizaciones en TikTok gracias a su estética exótica y a la facilidad con la que transforma cualquier rincón de la casa en un espacio digno de Instagram.

Su éxito no es casual. Frente a otras plantas más complicadas o voluminosas, la Monstera Adansonii encaja perfectamente en pisos pequeños, escritorios o estanterías minimalistas, algo que ha conquistado especialmente a la generación Z.

La obsesión por las hojas agujereadas

Lo que más fascina a los usuarios de TikTok son las llamadas "fenestraciones", es decir, los agujeros naturales que aparecen en el centro de las hojas.

A diferencia de la clásica Monstera Deliciosa, la Adansonii mantiene intactos los bordes de las hojas y desarrolla perforaciones internas que le dan un aspecto similar a un encaje vegetal.

Los vídeos donde se muestran nuevas hojas desenrollándose lentamente o ejemplares gigantes colgando de maceteros de macramé acumulan millones de reproducciones bajo hashtags relacionados con decoración, bienestar y "plant parents".

Colgante o trepadora: el gran debate viral

Uno de los temas más comentados entre aficionados y creadores de contenido es cómo exhibir correctamente esta planta tropical.

La Monstera Adansonii es, en realidad, una planta trepadora epífita, lo que significa que en la naturaleza crece escalando árboles.

Por eso, muchos expertos en TikTok recomiendan colocarle un tutor de fibra de coco o musgo para estimular hojas más grandes y con agujeros más marcados.

Sin embargo, también existe la opción estética de dejarla caer en cascada desde una balda o estantería alta, creando uno de los efectos decorativos más virales de la plataforma.

El error que más la estropea

Aunque su aspecto pueda parecer delicado, la Monstera Adansonii es bastante resistente. El principal problema suele aparecer por exceso de riego.

Los especialistas recomiendan dejar secar ligeramente el sustrato entre riegos y evitar que las raíces permanezcan constantemente húmedas. Si las hojas comienzan a amarillear, la planta suele estar avisando de que recibe demasiada agua.

En cuanto a la luz, necesita mucha claridad, pero siempre indirecta. El sol fuerte puede quemar sus hojas en pocas horas, mientras que la falta de luz provoca tallos largos y débiles con pocas hojas.

La versión "de lujo" que cuesta cientos de euros

Dentro del fenómeno TikTok existe además una versión todavía más exclusiva: la Monstera Adansonii Variegata. Sus manchas blancas o crema, fruto de una mutación genética, la han convertido en una auténtica joya para coleccionistas de plantas raras.

Algunos ejemplares alcanzan precios muy elevados en internet, aunque también son bastante más delicados y difíciles de mantener debido a la menor cantidad de clorofila en sus hojas. Por eso, la mayoría de expertos recomiendan empezar por la versión verde tradicional.

Otro de los motivos por los que esta planta triunfa en redes es lo fácil que resulta propagarla. Basta con cortar un pequeño esqueje que incluya un nodo —el punto del tallo del que salen raíces aéreas— y colocarlo en agua.

Los vídeos mostrando el crecimiento de las raíces blancas dentro de jarrones transparentes se han convertido en uno de los contenidos favoritos de TikTok relacionados con jardinería y autocuidado.

En pocas semanas, el esqueje puede transformarse en una nueva planta lista para regalar o para hacer la maceta original mucho más frondosa.

Mucho más que decoración

Más allá de la moda, el éxito de la Monstera Adansonii refleja también el auge del movimiento "Plant Parent", una tendencia que busca reconectar con la naturaleza desde casa y convertir el cuidado de plantas en una actividad relajante y terapéutica.

Lo que comenzó como una simple planta tropical se ha convertido en un símbolo de bienestar, decoración y estilo de vida digital, consolidándose como una de las grandes protagonistas verdes de TikTok.