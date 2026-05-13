Cómo saber si un huevo está malo: el infalible truco del agua para evitar intoxicaciones

El huevo es uno de los alimentos más completos y versátiles de la cocina. Se consume a diario en millones de hogares y sirve tanto para recetas dulces como saladas: tortillas, bizcochos, revueltos, huevos cocidos o fritos forman parte habitual de la alimentación. Sin embargo, también es uno de los productos que más dudas genera cuando lleva varios días en la nevera y desaparece la referencia del envase original.

La principal preocupación no es solo culinaria, sino sanitaria. Un huevo en mal estado puede provocar intoxicaciones alimentarias graves, especialmente por bacterias como la salmonela, cuyo riesgo aumenta cuando el alimento ha sido mal conservado o ha sufrido cambios bruscos de temperatura.

Por eso, expertos en seguridad alimentaria recomiendan recurrir a un método sencillo, rápido y sorprendentemente preciso: la prueba del agua.

La física del huevo: por qué unos flotan y otros no

El funcionamiento de esta prueba tiene una explicación científica muy simple. La cáscara del huevo es porosa y, con el paso del tiempo, el agua de su interior se evapora lentamente y es sustituida por aire. Eso provoca que se forme una cámara de aire cada vez mayor dentro del huevo. Cuanto más viejo es el huevo, más aire contiene y menor es su densidad. Y ahí entra en juego el famoso vaso de agua.

Si el huevo se hunde completamente y permanece horizontal en el fondo, significa que está muy fresco. La cámara de aire todavía es mínima y el contenido interno conserva toda su densidad natural.

Cuando el huevo se hunde pero queda en posición vertical, ya ha perdido parte de su frescura. Sigue siendo apto para el consumo, aunque conviene cocinarlo cuanto antes y preferiblemente a temperaturas altas.

El problema aparece cuando el huevo flota. En ese caso, la cantidad de aire acumulado es tan grande que el huevo pierde densidad y se convierte prácticamente en una pequeña boya. Los expertos aconsejan no consumirlo bajo ningún concepto.

El sonido también puede delatar un huevo en mal estado

Existe otro método casero muy utilizado: la prueba del sonido. Basta con acercar el huevo a la oreja y agitarlo suavemente.

En un huevo fresco, la clara y la yema mantienen una estructura compacta y firme, por lo que apenas se percibe movimiento. Sin embargo, si al moverlo se escucha un chapoteo o un pequeño "cloc-cloc", significa que el interior se ha degradado y que existe una gran cámara de aire.

Aunque este sistema no es tan preciso como el del agua, sí puede servir como señal de alerta rápida cuando no hay un recipiente cerca.

El truco de la linterna que usaban los granjeros

Mucho antes de los frigoríficos modernos, los granjeros ya utilizaban una técnica conocida como ovoscopia para comprobar la frescura de los huevos.

El procedimiento consiste en iluminar el huevo con una linterna potente en una habitación oscura. Al trasluz, se puede observar el tamaño de la cámara de aire y el movimiento interno de la yema.

En un huevo fresco, la burbuja de aire apenas ocupa espacio y la yema permanece relativamente fija. Si la cámara de aire es muy grande o la yema se mueve libremente, el huevo ha perdido calidad.

Cómo saberlo definitivamente al abrirlo

Si todavía existen dudas después de las pruebas anteriores, la confirmación definitiva llega al romper la cáscara.

El olor es el indicador más evidente. Un huevo en mal estado desprende inmediatamente un aroma sulfuroso muy desagradable, similar al azufre.

También conviene fijarse en la clara. Cuando el huevo es fresco, la clara tiene una textura gelatinosa y permanece compacta alrededor de la yema. A medida que envejece, se vuelve líquida y se expande rápidamente por el plato.

La yema también aporta pistas importantes. Una yema fresca suele ser alta, redondeada y firme. Si aparece plana, frágil o se rompe fácilmente, el huevo lleva demasiado tiempo almacenado.

Cómo conservarlos correctamente para evitar riesgos

La conservación es fundamental para prolongar la vida útil de los huevos. Los especialistas recomiendan guardarlos siempre en el frigorífico y, preferiblemente, dentro de su envase original para no perder de vista la fecha de consumo preferente.

Además, desaconsejan lavarlos antes de almacenarlos. La cáscara posee una película protectora natural que dificulta la entrada de bacterias y que puede dañarse con el agua.

Otro consejo importante es evitar guardarlos en la puerta de la nevera. Aunque es el lugar más habitual, también es donde se producen más cambios de temperatura cada vez que se abre el frigorífico.

Conservarlos en una balda interior, estable y fría, ayuda a mantener mejor sus propiedades y reduce el riesgo de proliferación bacteriana.

Un alimento seguro si se manipula bien

Los huevos siguen siendo uno de los alimentos más nutritivos y seguros cuando se almacenan correctamente y se consumen dentro de los plazos recomendados. En la Unión Europea, los huevos frescos tienen una fecha de consumo preferente de hasta 28 días después de la puesta.

Con pruebas tan sencillas como el vaso de agua, el sonido o la observación de la clara y la yema, cualquier consumidor puede detectar rápidamente si un huevo sigue siendo apto o si ha llegado el momento de desecharlo.

Porque, en cuestiones de seguridad alimentaria, muchas veces un simple detalle puede marcar la diferencia entre una comida segura y un problema de salud.