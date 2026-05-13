La DGT confirma el gran cambio: los jóvenes de 17 años podrán conducir en España

La Dirección General de Tráfico ya trabaja en uno de los cambios más relevantes de los últimos años para los conductores españoles. Los menores de 18 años podrán sacarse el carné de conducir tipo B y ponerse al volante legalmente desde los 17, aunque bajo una condición obligatoria: conducir acompañados por un adulto autorizado.

La medida llega impulsada por la nueva normativa europea y supondrá un giro importante en el acceso a la conducción en España. La DGT ya ha creado un grupo de trabajo para adaptar el sistema español a este nuevo modelo, que podría beneficiar especialmente a jóvenes de zonas rurales o con dificultades de movilidad.

El modelo alemán llega a España

La reforma se ampara en el artículo 17 de la Directiva europea 2025/2205, que permite a los Estados miembros adelantar la edad mínima para obtener el permiso B. España todavía tiene margen para incorporarlo a su legislación —la fecha límite es noviembre de 2028—, pero Tráfico ya ha confirmado que está trabajando en ello.

El sistema elegido será el conocido como "modelo alemán", utilizado desde hace años en varios países europeos. En la práctica, permitirá que jóvenes de 17 años aprueben el examen teórico y práctico exactamente igual que cualquier otro conductor, aunque con restricciones temporales.

El permiso incluirá el código 98.02, que identificará a los conductores menores de edad. Hasta cumplir los 18 años, no podrán circular solos y deberán ir siempre acompañados por una persona autorizada en el asiento del copiloto. Desde la DGT defienden que esta fórmula puede mejorar la adaptación de los conductores noveles a la carretera. El organismo sostiene que contar con supervisión durante los primeros meses al volante podría reducir riesgos y facilitar una conducción más progresiva.

Los requisitos que deberán cumplir los acompañantes

La normativa europea también establece condiciones estrictas para los adultos que acompañen a estos conductores de 17 años. No valdrá cualquier persona ni cualquier familiar. El acompañante deberá tener al menos 24 años y contar con un permiso de conducir válido de la misma categoría obtenido hace más de cinco años. Además, no podrá haber perdido el derecho a conducir en los últimos cinco años.

La DGT insiste en que el copiloto tendrá una función activa durante la conducción. No será un mero acompañante, sino una figura encargada de orientar al joven y corregir posibles errores durante sus primeras experiencias al volante.

Una medida con impacto en jóvenes y familias

Tráfico considera que esta nueva modalidad puede resultar especialmente útil para jóvenes que viven en municipios pequeños o zonas con escaso transporte público. También para estudiantes que se desplazan fuera de casa al comenzar la universidad o para quienes necesitan mayor autonomía antes de los 18 años.

Sin embargo, el anuncio también reabre el debate sobre la seguridad vial y la edad mínima para conducir. España mantiene una de las normativas más restrictivas de Europa en algunos aspectos relacionados con los conductores noveles, mientras el Gobierno y la DGT siguen endureciendo sanciones, limitaciones y controles para el resto de automovilistas.

La llegada de este nuevo permiso convivirá además con otros cambios recientes impulsados por Tráfico, como la implantación obligatoria de las balizas V-16 conectadas o las nuevas campañas de vigilancia y control sobre movilidad urbana. Por ahora no hay una fecha concreta para la entrada en vigor definitiva, pero la DGT ya ha dejado claro que el cambio será una realidad en España.