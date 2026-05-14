El falso 'salvador' de tu móvil: por qué nunca debes usar arroz

Es uno de los consejos tecnológicos más repetidos desde hace años. Un móvil cae al agua, alguien grita "¡métele en arroz!" y el teléfono termina enterrado en un cuenco durante horas o incluso días. La idea parece lógica: el arroz absorbe la humedad, así que debería ayudar a secar el dispositivo. Sin embargo, la realidad es muy distinta.

Aunque el arroz tiene propiedades higroscópicas —es decir, puede absorber humedad del ambiente—, eso no significa que sea capaz de extraer el agua que ya se ha colado dentro de un smartphone moderno. De hecho, fabricantes como Apple o Samsung llevan tiempo advirtiendo de que este remedio casero no solo es poco eficaz, sino que incluso puede empeorar la situación.

El origen del mito del arroz

La teoría detrás de este truco no es completamente absurda. El arroz sí absorbe humedad ambiental y durante décadas se ha utilizado, por ejemplo, en saleros para evitar que la sal se apelmace. A partir de ahí nació la creencia de que también podía "rescatar" dispositivos electrónicos mojados.

El problema es que existe una enorme diferencia entre absorber humedad del aire y eliminar agua atrapada en los circuitos internos de un teléfono móvil. Cuando el líquido entra en la placa base, los conectores o el puerto de carga, el arroz no tiene capacidad real para extraerlo de esas zonas profundas. Por eso, muchos expertos consideran que el éxito atribuido al arroz es, en realidad, una falsa correlación.

De hecho, muchas personas aseguran que su móvil sobrevivió gracias al arroz. Sin embargo, lo más probable es que el teléfono se recuperara simplemente por haber permanecido apagado y sin usarse durante horas. En otras palabras, el verdadero "salvador" suele ser el tiempo.

Al dejar el dispositivo quieto durante uno o dos días, el agua termina evaporándose de manera natural. El arroz apenas interviene en ese proceso, pero sí genera una peligrosa sensación de seguridad. Mientras el usuario cree que el problema se está solucionando, la humedad interna puede seguir causando daños silenciosos.

El verdadero enemigo: la corrosión

Cuando un móvil se moja, el peligro no siempre aparece de inmediato. En muchos casos, el teléfono sigue funcionando aparentemente con normalidad durante horas o incluso días antes de fallar. El gran problema es la corrosión.

El agua contiene minerales, sales e impurezas que permanecen en los circuitos cuando el líquido se evapora. Esos residuos pueden provocar cortocircuitos y deteriorar progresivamente los componentes internos.

La situación empeora todavía más si el agua proviene del mar o de una piscina, ya que la sal y el cloro aceleran enormemente el deterioro de las conexiones metálicas. Y ahí el arroz no ayuda en absoluto.

Los peligros ocultos del arroz

Más allá de su escasa eficacia, meter un móvil en arroz puede generar problemas adicionales. El cereal libera pequeñas partículas de polvo y almidón que pueden introducirse en zonas delicadas del dispositivo.

Los puertos USB-C, los altavoces o las ranuras de la tarjeta SIM son especialmente vulnerables. En algunos casos, fragmentos diminutos de arroz pueden quedarse atrapados dentro del móvil y provocar daños mecánicos que antes no existían.

Además, el almidón mezclado con la humedad puede formar una pasta pegajosa difícil de limpiar y potencialmente perjudicial para los componentes electrónicos.

Lo que recomiendan realmente los fabricantes

Las grandes compañías tecnológicas han ido actualizando sus recomendaciones con el paso de los años. Actualmente, fabricantes como Apple y Samsung coinciden en varios puntos básicos: nada de arroz, nada de calor extremo y mucha paciencia.

Lo primero que debe hacerse tras un accidente acuático es sacar el móvil del agua lo antes posible y apagarlo inmediatamente. Mantenerlo encendido aumenta enormemente el riesgo de cortocircuito.

Después conviene retirar funda, tarjeta SIM y cualquier accesorio conectado. Si el teléfono permite extraer la batería —algo cada vez menos habitual—, también es recomendable quitarla.

Cómo secar correctamente un móvil mojado

Una vez apagado, lo ideal es secar el exterior del dispositivo con un paño suave que no suelte pelusa. Después, los expertos aconsejan colocar el móvil con el puerto de carga hacia abajo y dar pequeños golpes suaves contra la mano para ayudar a expulsar el agua acumulada.

El siguiente paso es dejar el teléfono en una zona seca y bien ventilada durante al menos 24 o 48 horas. Un ventilador con aire frío puede acelerar ligeramente la evaporación, pero nunca debe utilizarse aire caliente.

Los secadores de pelo son precisamente uno de los errores más comunes. El calor puede dañar adhesivos internos, afectar a la batería o empujar todavía más el agua hacia el interior del dispositivo.

El gel de sílice sí funciona

Si existe una alternativa mucho más eficaz que el arroz, esa es el gel de sílice. Son las pequeñas bolsitas que suelen venir dentro de cajas de zapatos o aparatos electrónicos.

A diferencia del arroz, el sílice está específicamente diseñado para absorber humedad y resulta mucho más eficiente y seguro para acompañar el secado natural del teléfono. Eso sí, incluso con gel de sílice, la clave sigue siendo evitar encender el móvil antes de tiempo.

La mejor estrategia tras mojar un móvil no pasa por enterrarlo en un cuenco de arroz, sino por actuar rápido, apagarlo, dejarlo secar correctamente y tener paciencia.

Porque, en la mayoría de los casos, lo que realmente salva un smartphone mojado no es un remedio casero milagroso, sino evitar cometer errores durante las primeras horas.