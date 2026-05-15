Agendar el sexo en la pareja: la polémica idea que expertos recomiendan para no perder la conexión

La idea de 'poner hora al sexo' en la agenda de pareja ha generado debate en redes y en el ámbito de la psicología. Lejos de entenderse como una imposición rígida, algunos expertos lo interpretan como una forma de evitar la desconexión emocional en relaciones largas marcadas por el estrés y la falta de tiempo.

Este es uno de los temas abordados en el programa Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, donde la psicóloga Silvia Congost, especialista en autoestima, dependencia emocional y terapia de pareja, ha analizado qué hay realmente detrás de esta tendencia.

Más que sexo: buscar momentos de conexión

Congost señala que el titular de 'agendar el sexo' es llamativo, pero simplifica en exceso el concepto. En su opinión, no se trata de fijar una cita sexual estricta, sino de garantizar espacios de conexión entre la pareja. "Es más el tema de asegurarnos de que con nuestra pareja encontremos momentos para poder conectar", explica, subrayando que esa conexión puede ser emocional, afectiva o también sexual, pero no exclusivamente.

En este sentido, insiste en que el problema de fondo es la desconexión progresiva que se produce con el tiempo, especialmente cuando hay hijos, trabajo y falta de tiempo compartido.

El riesgo de la rutina y la desconexión

La psicóloga advierte de que muchas parejas normalizan la ausencia de intimidad sin ser plenamente conscientes de ello. Según explica, la vida diaria puede llevar a una dinámica en la que se deja de priorizar el vínculo de pareja. "Es fácil que vayamos cayendo en una rutina y en una dinámica en la que normalizamos no tener relaciones sexuales", señala Congost.

Frente a esto, propone introducir en la agenda no solo el sexo, sino 'citas de pareja' en las que se recupere el contacto, la conversación y el tiempo sin distracciones como móviles o niños.

Planificar para reconectar, no para presionar

Congost defiende que planificar momentos juntos no elimina la espontaneidad ni la intimidad, sino que puede favorecerlas. "Insisto muchísimo en que tener citas con tu pareja debería ser algo absolutamente normalizado", afirma, al tiempo que recuerda que no siempre tienen que ser encuentros sexuales, sino experiencias compartidas que refuercen el vínculo.

También subraya que la planificación no debe vivirse como una obligación, sino como una oportunidad para reencontrarse sin presión ni expectativas rígidas.

Deseo, diferencias y comunicación en la pareja

En el programa también se aborda cómo el deseo sexual puede variar entre hombres y mujeres, especialmente con el paso del tiempo, el estrés o la carga familiar.

Congost destaca la importancia de la comunicación: "Tenemos que hablar con nuestra pareja para tener en cuenta los deseos de la otra parte". Según explica, muchas dificultades en la relación no vienen de la falta de deseo en sí, sino de no hablarlo ni gestionarlo conjuntamente.

Más allá del sexo, la psicóloga insiste en que el verdadero riesgo es la pérdida de conexión emocional. Recuperar espacios compartidos, incluso pequeños momentos cotidianos, puede ser clave para evitar el distanciamiento. "Lo importante es que sintamos que lo hacemos de la mano", resume Congost sobre el trabajo en pareja.