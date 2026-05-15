Lo que ocurre en la mente de una víctima y que casi nadie entiende

Las reacciones de una víctima ante una agresión o una situación traumática suelen generar dudas y juicios sociales. Preguntas como "¿por qué no escapó?" o "¿por qué tardó años en denunciar?" siguen apareciendo con frecuencia en casos mediáticos relacionados con violencia o abusos.

Sobre esta cuestión ha reflexionado Beatriz Izquierdo, licenciada en Derecho y especialista en Ciencias Criminológicas, durante su intervención en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio. La creadora del proyecto Origen del Mal ha defendido la necesidad de comprender cómo funcionan el miedo y los mecanismos de supervivencia antes de juzgar determinadas conductas. "No podemos defendernos de aquello que no conocemos", explica.

El problema de juzgar desde fuera

Izquierdo sostiene que muchas opiniones nacen de experiencias personales o creencias que dificultan empatizar con las víctimas. "No existe un manual de la víctima perfecta y no existe una manera de reaccionar correcta o incorrecta ante una agresión", afirma.

Durante la conversación, la criminóloga pone el foco en cómo se juzgan determinadas decisiones desde fuera, especialmente en casos de secuestros, violencia de género o abusos. "Tenemos que entender que no podemos juzgarles con los sentimientos que nosotros podemos tener desde el sofá de nuestra casa", señala.

La especialista recuerda que una persona sometida a una situación extrema puede reaccionar de maneras muy distintas. Algunas víctimas quedan bloqueadas, otras desarrollan mecanismos de supervivencia y otras son incapaces de pedir ayuda aunque tengan oportunidades aparentes para hacerlo.

Por qué algunas víctimas tardan años en denunciar

Otro de los aspectos que aborda es el tiempo que muchas víctimas necesitan para denunciar. Izquierdo considera que preguntas como "¿por qué no lo denunciaste antes?" aumentan el sufrimiento de quien decide dar el paso. "Una persona que decide denunciar no se merece un ‘por qué no lo contaste antes’. Se merece un ‘lamentamos profundamente que tuvieras que pasar por esto sola’", afirma.

En este sentido, explica que el miedo puede impedir incluso hablar o actuar con normalidad. "A lo mejor tiene tanto miedo que se atenaza en su garganta y no es capaz de pedir ayuda a través de la palabra", apunta.

Escuchar a las víctimas para comprenderlas

La criminóloga también rechaza generalizar sobre las personas que sufrieron abusos en la infancia. Aunque algunos estudios señalan que ciertos agresores vivieron experiencias similares, recuerda que muchas víctimas terminan dedicando su vida profesional a proteger a otros menores y prevenir situaciones parecidas.

Para Izquierdo, mejorar la comprensión social hacia las víctimas pasa por escuchar sus testimonios y evitar prejuicios simplistas sobre cómo deberían comportarse ante el trauma.