Los mitos domésticos más comunes que la ciencia ya ha desmontado

Muchas de las costumbres que repetimos a diario en casa no nacieron de estudios científicos, sino de tradiciones familiares transmitidas de generación en generación. Frases como "la comida aguanta cinco segundos en el suelo", "el pan dura más en la nevera" o "hay que lavar los platos antes del lavavajillas" forman parte del imaginario colectivo desde hace décadas.

Sin embargo, la ciencia y la tecnología han demostrado que muchas de estas creencias no solo son falsas, sino que incluso pueden resultar contraproducentes. Algunas hacen perder tiempo y dinero; otras favorecen problemas de higiene o deterioran alimentos y electrodomésticos.

El gran mito del lavavajillas

Uno de los errores más habituales en miles de hogares es aclarar los platos bajo el grifo antes de meterlos en el lavavajillas. Aunque parece una práctica lógica, los expertos aseguran que es un desperdicio innecesario de agua.

Los lavavajillas modernos incorporan sensores capaces de detectar la suciedad del agua durante el lavado. Si los platos entran prácticamente limpios, el aparato interpreta que necesita un ciclo suave y puede reducir la intensidad del lavado.

Además, los detergentes actuales contienen enzimas diseñadas para adherirse precisamente a restos de comida y grasa. Si apenas quedan residuos, el jabón pierde eficacia. Lo recomendable es simplemente retirar los restos sólidos más grandes y dejar que el electrodoméstico haga su trabajo.

Guardar el pan en la nevera: peor de lo que parece

Otro hábito muy extendido consiste en conservar el pan dentro del frigorífico para que dure más tiempo fresco. En realidad ocurre exactamente lo contrario.

A bajas temperaturas, el almidón del pan se cristaliza mucho más rápido, provocando que la miga se vuelva dura y seca en pocas horas. Este proceso, conocido como retrogradación del almidón, se acelera especialmente dentro de la nevera.

La mejor opción es conservar el pan en una panera de tela o madera a temperatura ambiente si se va a consumir pronto. Si no, congelarlo correctamente es mucho más eficaz que refrigerarlo.

Vinagre y bicarbonato: la mezcla "milagrosa" que no lo es

Las redes sociales están llenas de vídeos donde se mezclan vinagre y bicarbonato para limpiar superficies, desatascar tuberías o eliminar grasa. La espuma y el burbujeo dan sensación de eficacia, pero químicamente sucede otra cosa.

El vinagre es un ácido y el bicarbonato una base. Al mezclarse, ambos se neutralizan y pierden gran parte de sus propiedades limpiadoras. El resultado final es, básicamente, agua con una sal llamada acetato de sodio.

Eso no significa que no funcionen como productos de limpieza, sino que son mucho más eficaces por separado. El bicarbonato sirve como abrasivo suave para frotar manchas y el vinagre es útil para eliminar cal o aportar brillo.

La regla de los cinco segundos nunca existió

Pocas creencias populares están tan extendidas como la famosa regla de los cinco segundos. Según este mito, una comida que cae al suelo puede comerse sin problema si se recoge rápidamente.

La realidad es menos tranquilizadora. Las bacterias no esperan varios segundos para contaminar un alimento. La transferencia puede producirse prácticamente de forma instantánea.

El riesgo depende sobre todo del tipo de superficie y de la humedad del alimento. Una fruta húmeda o un trozo de comida grasienta recogerán bacterias mucho más rápido que un alimento seco. Aun así, desde el punto de vista higiénico, cualquier comida que toca el suelo ya está contaminada.

La lejía no limpia, solo desinfecta

El olor a lejía suele asociarse con limpieza profunda, pero en realidad este producto no limpia la suciedad: únicamente desinfecta.

Si se aplica directamente sobre grasa, polvo o restos orgánicos, muchos microorganismos quedan protegidos bajo esa capa y la desinfección resulta mucho menos efectiva.

Por eso, los especialistas recomiendan limpiar primero con agua y jabón para eliminar la suciedad visible y usar la lejía después, siempre diluida correctamente. Además, abusar de este producto puede irritar las vías respiratorias y deteriorar determinadas superficies.

Poner la lavadora por la noche no siempre ahorra

Durante años se ha repetido que usar electrodomésticos de madrugada reduce automáticamente la factura eléctrica. Sin embargo, con las nuevas tarifas energéticas, esto ya no siempre es cierto.

Actualmente, muchas compañías aplican precios variables según la demanda y la producción energética, por lo que en ocasiones las horas más baratas coinciden con franjas diurnas o fines de semana.

Además, dejar la ropa húmeda muchas horas dentro de la lavadora favorece la aparición de malos olores, bacterias e incluso moho en el tambor.

Otros mitos cotidianos que siguen vivos

Existen muchas otras creencias populares que la ciencia ha desmontado con el tiempo:

Añadir sal al agua no hace que hierva antes; de hecho, puede retrasar ligeramente el proceso.

El chicle no permanece siete años en el estómago si se traga accidentalmente.

El frío no provoca resfriados por sí solo; los causan virus.

Crujirse los dedos no genera artritis.

El alcohol no ayuda a entrar en calor, sino que reduce la temperatura corporal.

Los huevos no elevan el colesterol tanto como se creyó durante décadas.

Tradición frente a evidencia

Muchos de estos mitos sobreviven porque forman parte de hábitos aprendidos desde la infancia. Las costumbres familiares suelen imponerse a la evidencia científica, especialmente cuando parecen funcionar o llevan décadas repitiéndose.

Sin embargo, la tecnología doméstica y los avances científicos han permitido desmontar muchas ideas erróneas relacionadas con la limpieza, la alimentación o la salud.

En la mayoría de los casos, entender cómo funcionan realmente las cosas no solo ayuda a ahorrar tiempo y dinero, sino también a vivir de forma más saludable y eficiente dentro del hogar.