Panini no da abasto: la fiebre por los cromos del Mundial vacía kioscos y agota la tienda online

La fiebre del álbum oficial del Mundial 2026 ha explotado con tanta fuerza que Panini ya no consigue satisfacer toda la demanda. En muchos kioscos españoles los sobres de cromos vuelan en cuestión de horas y encontrar álbumes empieza a convertirse en misión imposible.

Panini, la histórica editorial italiana que lleva décadas publicando los álbumes oficiales de los Mundiales, está desbordada por el furor coleccionista. Antes incluso del lanzamiento ya reconoció retrasos en la producción y distribución de algunos productos, lo que generó preocupación y malestar entre los fans.

"Estimados coleccionistas, debido a algunos retrasos en la producción y distribución, les informamos de las nuevas fechas de lanzamiento de los productos", expresó la compañía en un comunicado que rápidamente se viralizó en redes sociales y grupos de intercambio de cromos.

El fenómeno no se limita a España. Al otro lado del Atlántico la situación es muy parecida: medios latinoamericanos hablan de largas búsquedas, estanterías vacías y auténtica obsesión por completar la colección antes de que empiece el torneo.

Incluso la propia tienda oficial de la web de Panini refleja el furor. Buena parte de los productos FIFA World Cup 2026 aparecen ya con el mensaje de 'no disponible', señal de que el stock inicial ha quedado completamente desbordado.

La web de Panini, sin stock de la colección de cromos del Mundial 2026.

Fuentes de Panini han explicado a El Periódico que sí han notado una ligera mayor demanda con respecto a otros Mundiales, pero descartan que estén agotados los cromos, si bien se producen roturas de stock puntuales en la que es de facto la colección más grande jamás diseñada (tiene un total de 980 cromos adhesivos y 630 cartas), ya que este año se ha pasado de 32 selecciones del anterior Mundial a las 48 del actual.

Panini lleva publicando álbumes mundialistas desde México 70 y, medio siglo después, el ritual sigue intacto, para niños y no tan niños. Abrir un sobre con la emoción de la incertidumbre, respirar el olor del papel recién impreso y comprobar si hay un decepcionante 'repe' o el crack que le falta a uno para completar la página.