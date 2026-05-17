La razón por la que el cerebro te obliga a repetir tareas inútiles cada día

Muchas de las decisiones cotidianas que se repiten en el trabajo y en la vida personal no responden a un razonamiento consciente, sino a hábitos que se mantienen por inercia. Ese automatismo explica por qué, en ocasiones, se siguen realizando tareas incluso cuando han dejado de tener sentido.

Sobre este fenómeno ha reflexionado Jesús Alcoba, director creativo de La Salle Campus Madrid, en Es la mañana de fin de semana de esRadio, a partir de una anécdota que utiliza para ilustrar cómo el cerebro tiende a repetir conductas sin cuestionarlas.

El ejemplo del fax y los automatismos invisibles

Para explicar este comportamiento, Alcoba recurre a una historia sobre una consultora que analiza el funcionamiento de una oficina. Al preguntar por el uso del fax, un trabajador explica su procedimiento habitual: imprime un documento y saca dos copias, una para archivar y otra para enviarla.

El consultor le cuestiona la lógica del proceso, pero el empleado insiste en que es la forma correcta de hacerlo. La anécdota revela cómo se pueden mantener rutinas sin que nadie revise realmente su utilidad. "Nadie se había planteado por qué se hacía eso. Simplemente el que llegó e instaló el fax, pues probablemente imprimiría la copia, veía que desaparecía. No nos planteamos más", explica Jesús. El resultado es que se ejecutan acciones que nadie cuestiona, aunque su origen ya no tenga sentido o se haya perdido en el tiempo.

Por qué el cerebro repite conductas

Este tipo de comportamientos tiene una explicación en el funcionamiento del cerebro. La mente humana tiende a automatizar acciones repetidas para ahorrar energía y simplificar la toma de decisiones.

Una vez que una conducta se interioriza, deja de analizarse de forma consciente y pasa a ejecutarse como un hábito. Eso permite eficiencia en el día a día, pero también abre la puerta a mantener errores o prácticas obsoletas. En este sentido, el cerebro prioriza la rapidez frente a la revisión constante, lo que favorece la repetición de rutinas aunque hayan perdido su sentido original.

Cuando "siempre se ha hecho así" bloquea el cambio

En el ámbito profesional y organizativo, esta inercia se traduce en procesos que se mantienen sin revisión. Formularios, procedimientos o dinámicas de trabajo pueden perpetuarse durante años simplemente porque nunca se han cuestionado.

La frase "siempre se ha hecho así" actúa en muchos casos como un freno a la innovación, incluso cuando existen alternativas más eficientes o modernas. El fenómeno no es exclusivo de las empresas. También se da en la vida cotidiana, donde gestos o rutinas se heredan y se repiten sin que nadie recuerde su origen.

Romper con estas inercias requiere un esfuerzo consciente, ya que implica detener la automatización y analizar lo que se da por hecho. Sin embargo, ese cuestionamiento es clave para mejorar procesos y evitar la repetición de errores.