Así es el 'relay attack', la nueva estafa que puede vaciar tu cuenta bancaria sin tocar la tarjeta

La Policía Nacional y varias entidades bancarias han alertado del aumento en España del llamado relay attack, una sofisticada estafa que permite a los delincuentes robar dinero de una cuenta bancaria sin necesidad de tener físicamente la tarjeta de la víctima.

El fraude combina ingeniería social, aplicaciones maliciosas y tecnología NFC para engañar al usuario y capturar los datos de su tarjeta en tiempo real. Todo comienza normalmente con un SMS fraudulento que aparenta proceder del banco y que alerta de un supuesto acceso sospechoso o un cargo no autorizado en la cuenta.

Así funciona la estafa del relay attack

En el mensaje, los estafadores facilitan un número de teléfono al que la víctima debe llamar supuestamente para bloquear la operación. Al otro lado responde una persona que se hace pasar por trabajador del banco y que guía al usuario durante todo el proceso para ganarse su confianza.

El falso empleado explica entonces que es necesario descargar una aplicación de ‘seguridad’ o realizar una validación urgente para proteger la cuenta bancaria. Después llega el momento clave de la estafa: los delincuentes piden a la víctima que acerque su tarjeta bancaria al teléfono móvil para verificarla.

Mediante la tecnología NFC, utilizada habitualmente para pagos contactless, la aplicación fraudulenta consigue capturar los datos de la tarjeta y retransmitirlos en tiempo real a otros miembros de la organización criminal. Mientras la víctima cree que está solucionando un problema de seguridad, otro estafador puede estar utilizando ya esa información en un cajero automático o en otro dispositivo para retirar dinero de la cuenta.

Un fraude cada vez más sofisticado

La Policía Nacional advierte de que esta modalidad de fraude resulta especialmente peligrosa porque apenas deja señales visibles para el usuario. Muchas víctimas no detectan el engaño hasta que comprueban movimientos extraños o retiradas de dinero en su cuenta bancaria.

Además, los ciberdelincuentes utilizan técnicas de suplantación de identidad para que los SMS aparezcan dentro de conversaciones reales del banco, aumentando así la sensación de autenticidad y reduciendo las sospechas. Las autoridades recuerdan que ningún banco solicita instalar aplicaciones externas, facilitar claves personales o acercar la tarjeta bancaria al móvil durante una llamada telefónica.

Cómo protegerse del relay attack

Los expertos recomiendan desconfiar de cualquier mensaje alarmista que exija actuar con urgencia, así como evitar descargar aplicaciones enviadas mediante SMS, WhatsApp o enlaces externos. También aconsejan utilizar únicamente aplicaciones oficiales descargadas desde App Store o Google Play, activar las notificaciones bancarias y contactar siempre con la entidad financiera a través de sus teléfonos oficiales.

En caso de sospecha, lo más importante es bloquear inmediatamente la tarjeta, cambiar las contraseñas de acceso y avisar al banco cuanto antes para intentar frenar posibles operaciones fraudulentas.