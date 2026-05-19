El truco definitivo de los expertos para evitar que el polvo se acumule en los muebles

El polvo doméstico es uno de los problemas más habituales en cualquier vivienda. Aunque limpiar elimina temporalmente la suciedad, las partículas vuelven a depositarse sobre muebles y superficies en cuestión de horas. La razón es que el polvo está formado por restos microscópicos de fibras textiles, células muertas, polen y partículas procedentes del exterior que permanecen en suspensión en el aire.

Los expertos en limpieza coinciden en que el objetivo no debe centrarse únicamente en limpiar más veces, sino en reducir la cantidad de polvo que entra en casa y evitar que vuelva a adherirse rápidamente a las superficies.

El truco antiestático que retrasa el polvo

Uno de los métodos más utilizados para impedir que el polvo se acumule consiste en aplicar una ligera capa antiestática sobre los muebles. Este sistema reduce la electricidad estática que atrae las partículas.

Para ello, puede prepararse una mezcla casera con agua, vinagre blanco, unas gotas de jabón lavavajillas y una pequeña cantidad de glicerina vegetal o suavizante. La solución se aplica con una bayeta de microfibra ligeramente humedecida.

El objetivo no es dejar la superficie mojada, sino crear una película invisible que dificulte que el polvo vuelva a fijarse con rapidez. Este método se utiliza especialmente en muebles barnizados, pantallas de televisión y superficies electrónicas.

La microfibra sustituye al plumero

Otro de los cambios recomendados por los especialistas pasa por abandonar el plumero tradicional. Este utensilio, lejos de eliminar el polvo, suele desplazarlo de un lugar a otro y mantener partículas en suspensión durante más tiempo.

Las bayetas de microfibra ofrecen mejores resultados porque atrapan el polvo gracias a su estructura y evitan que vuelva al ambiente. Además, cuando se utilizan ligeramente humedecidas aumentan su capacidad de retención.

El orden de limpieza también resulta importante. Los expertos recomiendan empezar siempre por las zonas más altas, como estanterías, lámparas o marcos, y terminar en el suelo. De esta manera, las partículas que caen durante el proceso pueden retirarse al final.

Cómo evitar que el polvo entre en casa

Gran parte del polvo doméstico procede del exterior. Por eso, la ventilación debe hacerse de forma estratégica. Las recomendaciones apuntan a abrir las ventanas durante unos diez o quince minutos, preferiblemente a primera hora de la mañana o por la noche, cuando hay menos tráfico y menos movimiento de partículas.

Mantener las ventanas abiertas durante largos periodos favorece la entrada de polvo, polen y suciedad procedente de la calle.

También ayuda colocar felpudos en la entrada y evitar entrar con zapatos utilizados en el exterior. Muchas partículas se introducen en la vivienda a través de las suelas y terminan acumulándose en el suelo y en los textiles.

El aspirador gana terreno a la escoba

Los especialistas desaconsejan barrer con escoba si el objetivo es reducir el polvo ambiental. Al barrer, muchas partículas vuelven a levantarse y permanecen flotando antes de volver a depositarse.

El aspirador, especialmente los modelos con filtro HEPA, permite capturar partículas microscópicas y evita que regresen al aire. Estos filtros están diseñados para retener polvo fino, polen y ácaros.

Además de aspirar el suelo, se recomienda insistir en zonas donde suele acumularse más suciedad, como detrás de los muebles, debajo de las camas, alfombras, cortinas y sofás.

Textiles y decoración, grandes acumuladores

Las cortinas, cojines, alfombras y ropa de cama acumulan grandes cantidades de polvo y fibras. Por ello, los expertos aconsejan lavarlos con frecuencia y aspirarlos regularmente.

Las personas con alergias respiratorias deben prestar especial atención a colchones, almohadas y peluches, ya que los ácaros encuentran en estos materiales un entorno favorable.

Otro de los consejos habituales pasa por reducir la cantidad de objetos decorativos expuestos. Cuantos más adornos, libros o figuras haya en estanterías y muebles, más superficies existirán donde el polvo pueda acumularse.

Guardar objetos en vitrinas o cajas cerradas facilita además la limpieza diaria y reduce el tiempo necesario para mantener la vivienda limpia.

Purificadores y filtros

En los últimos años también han ganado protagonismo los purificadores de aire con filtros HEPA. Estos dispositivos eliminan partículas suspendidas en el ambiente antes de que se depositen sobre las superficies.

Del mismo modo, mantener limpios los filtros del aire acondicionado y de la calefacción ayuda a evitar que el polvo vuelva a circular continuamente por la vivienda.