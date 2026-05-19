La Fundación DomusVi abre la XI convocatoria de sus premios para impulsar la innovación y la mejora de los cuidados

La Fundación DomusVi ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para la XI edición de sus premios, una iniciativa consolidada que reconoce el compromiso social de profesionales, entidades e instituciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y/o en situación de dependencia en España y Andorra.

La XI edición de los Premios de la Fundación DomusVi cuenta con una dotación global de hasta 70.000 euros, destinados a impulsar proyectos innovadores y reconocer iniciativas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y/o en situación de dependencia. En concreto, se otorgarán 15.000 euros en cada una de las tres categorías externas —Innovación, Investigación y Desafío demográfico—, mientras que las categorías internas estarán dotadas con 4.000 euros: dos galardones para el Premio Profesionales DomusVi, uno para el Premio Humanización de la atención y en el caso del Premio Colaboraciones de entidades con DomusVi, 4.000 euros para cada uno.

Como novedad en esta edición, la Fundación incorpora en la categoría interna el Premio Huella Verde, dotado con 5.000 euros, que reconoce iniciativas orientadas a promover un consumo más eficiente y una mejor gestión de los recursos, contribuyendo a reducir el impacto ambiental en los centros y servicios de DomusVi.

Las candidaturas podrán presentarse hasta el 15 de julio de 2026, y deberán corresponder a proyectos implementados —o en fase de implementación— entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de junio de 2026. El jurado, formado por profesionales del sector sociosanitario, valorará aspectos como la innovación, el impacto social, la calidad técnica de los proyectos, su grado de desarrollo y su capacidad de mejorar la calidad de vida de las personas destinatarias.

A través de estos premios, la Fundación DomusVi refuerza su compromiso con la promoción de iniciativas que contribuyan a avanzar en el modelo de cuidados, impulsando proyectos que aporten soluciones innovadoras, sostenibles y centradas en las personas. El fallo del jurado se comunicará en octubre de 2026 y los premios se entregarán en el mes de noviembre, en el marco de la gala anual de la Fundación DomusVi.