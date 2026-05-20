En 2016, un grupo de padres constituyó una asociación sin ánimo de lucro, que ahora es la Fundación SonÁngeles desde 2018, para recaudar fondos que ayudaran a "dar alas" a los jóvenes con discapacidad múltiple severa.

Su meta consiste en mejorar la vida de los afectados de tal manera que puedan continuar con su vida social, educativa y terapéutica, y también ayudar, en los casos necesarios, con la asistencia sanitaria específica.

La idea de ponerla en marcha surgió cuando las familias implicadas en dicha situación percibieron que el número de plazas en centros de día era insuficiente para la cantidad de afectados que, una vez terminada su etapa escolar, necesitaban plaza en un centro específico que cubriera las necesidades concretas asociadas a su discapacidad severa. Así, SonÁngeles nació para paliar esta carencia.

La gerente de la fundación, Concha Vereterra, en la entrevista mantenida en el programa Km0 de esRadio, ha detallado algunas de las acciones que realiza la entidad recordando que "todas las personas con discapacidad múltiple severa tienen algo en común, y es que necesitan a una persona a s lado para realizar todas sus actividades básicas diarias".

Hitos destacados

Fruto de la colaboración de la Fundación SonÁngeles con la Asociación Atenpace, en 2023 se remodeló un espacio especialmente acondicionado en el Centro de Día de Atenpace. Una acción que creó así la primera Ala SonÁngeles compuesta por tres salas: una medicalizada, otra sensorial y una zona de aseos e higiene. Una iniciativa que continúa para adaptar espacios que ofrezcan atención médica especializada y recursos multisensoriales. Estos nuevos recursos se integran plenamente con los servicios ya disponibles en los centros, creando una sinergia altamente beneficiosa para personas con discapacidad múltiple severa que requieren apoyos complejos e intensivos. Desde 2020 el principal proyecto de la fundación se dirigió a obtener plazas en centros de día para jóvenes con discapacidad severa y, gracias a su programa de becas, se pudieron financiar estas plazas para las familias que lo solicitaron. Actualmente, la ayuda va dirigida a los centros día que instalan Alas SonÁngeles, que cubre toda la inversión de la instalación y equipamiento y la concesión de ayudas para la contratación del personal sanitario.

Como Agua de Mayo. Tiene como objetivo habilitar en los domicilios ​​​​​​unas instalaciones de aseo e higiene acorde a sus necesidades, con todos los equipamientos y medios técnicos disponibles, de forma que para ellos y para sus familias o cuidadores el aseo diario sea un momento feliz que les venga "Como Agua de Mayo". Una acción dirigida a aliviar la carga, devolver dignidad al cuidado y garantizar seguridad y bienestar dentro del propio hogar. Cada baño reformado y cada grúa instalada representan mucho más que una mejora técnica.