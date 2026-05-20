El falso remedio de la cebolla en la mesilla: por qué no sirve contra el resfriado

Es uno de esos remedios caseros que sobreviven al paso del tiempo. Cuando el resfriado aprieta, la nariz se congestiona y la tos no deja dormir, siempre aparece el mismo consejo heredado de madres, abuelas o redes sociales: cortar una cebolla por la mitad y dejarla en la mesilla de noche para "respirar mejor".

La escena es fácil de imaginar: la habitación cerrada, la cebolla expuesta en un plato y un olor intenso que lo invade todo. A la mañana siguiente, muchas personas aseguran haberse sentido mejor. Pero la pregunta es inevitable: ¿realmente funciona o es solo una creencia popular sin base científica?

La respuesta de la comunidad médica es clara. No existe ninguna evidencia científica que demuestre que una cebolla cortada en la habitación cure el resfriado, elimine virus o purifique el aire.

Los virus respiratorios están causados por virus respiratorios, que se transmiten principalmente por contacto directo o por pequeñas gotas en el aire. Ninguno de estos mecanismos puede ser detenido por un vegetal colocado en una mesilla de noche.

La cebolla, por sí sola, no tiene capacidad para "absorber" microorganismos ni limpiar el ambiente de agentes infecciosos. Aunque su aroma sea intenso, no actúa como filtro ni como desinfectante.

El origen del mito

El origen de esta creencia se remonta a siglos atrás, cuando aún no se conocían los virus ni las bacterias. Durante epidemias como la peste bubónica o la gripe de 1918, se pensaba que las enfermedades se transmitían por los llamados "miasmas", es decir, aire contaminado o malos olores.

En ese contexto, se popularizó la idea de que ciertos olores fuertes, como el de la cebolla, podían proteger del "aire malo". Incluso se creía que el bulbo absorbía las enfermedades del entorno, como si funcionara a modo de esponja biológica.

Hoy sabemos que esto no tiene base científica, pero el mito ha sobrevivido gracias a la tradición y la transmisión generacional.

Por qué algunas personas creen que funciona

Aunque no cure el resfriado, hay varias razones por las que algunas personas sienten alivio al usar este remedio.

En primer lugar, la cebolla libera compuestos azufrados al cortarse, responsables de su olor característico. Estos compuestos pueden irritar ligeramente las mucosas, provocando lagrimeo y una sensación momentánea de descongestión. Esa reacción puede interpretarse como alivio, aunque no esté actuando sobre la infección.

Además, entra en juego un factor muy importante: el efecto placebo. Si una persona cree que un remedio le ayudará a respirar mejor, es probable que perciba menos intensidad en los síntomas, se relaje más y concilie el sueño con mayor facilidad. El descanso, a su vez, sí contribuye a la recuperación natural del resfriado.

Lo que realmente ayuda cuando estás resfriado

Aunque la cebolla no tenga un efecto terapéutico real, sí existen métodos con respaldo médico para aliviar los síntomas:

La hidratación es clave. Beber líquidos ayuda a fluidificar la mucosidad y facilita su expulsión. También los lavados nasales con suero fisiológico resultan muy eficaces para despejar las vías respiratorias.

Otro recurso útil es el vapor o el uso de humidificadores, que mantienen la humedad adecuada en el ambiente y reducen la irritación de la garganta y la nariz. Dormir con la cabeza ligeramente elevada también ayuda a disminuir la congestión nocturna.

En algunos casos, medicamentos como el paracetamol o el ibuprofeno pueden aliviar molestias generales como el dolor de cabeza o la fiebre, siempre siguiendo indicaciones médicas.

Un remedio inofensivo, pero poco útil

Dormir con una cebolla en la habitación no es peligroso, más allá del fuerte olor que deja en el ambiente. Sin embargo, tampoco ofrece beneficios reales frente al resfriado.

El cuerpo humano es el encargado de combatir la infección, y la evolución del resfriado suele depender del tiempo, el descanso y los cuidados básicos, no de remedios aromáticos.

La cebolla en la mesilla de noche es un ejemplo perfecto de cómo los remedios populares pueden mantenerse vivos incluso sin respaldo científico. Su efecto real no está en el bulbo, sino en la creencia de quien lo utiliza.

Puede ser inofensiva como costumbre, pero no sustituye ningún tratamiento ni acelera la curación. En definitiva, si te ayuda a dormir por sugestión, puede tener cierto valor subjetivo. Pero si lo que buscas es aliviar de verdad un resfriado, la ciencia tiene alternativas mucho más efectivas que una simple cebolla partida.