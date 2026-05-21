El peligro oculto en su cocina: por qué debe cambiar el estropajo cada semana

Está presente en prácticamente todas las cocinas y se utiliza varias veces al día para limpiar platos, cubiertos, encimeras y restos de comida. Sin embargo, detrás de su apariencia inofensiva, el estropajo esconde una realidad poco conocida: es uno de los objetos con mayor concentración de bacterias de toda la casa.

Aunque muchas personas solo lo cambian cuando empieza a romperse, desprende mal olor o pierde color, los expertos en microbiología y seguridad alimentaria advierten de que esperar tanto supone un importante riesgo higiénico. De hecho, diversos estudios han demostrado que un estropajo usado puede contener más microorganismos que la tapa de un inodoro.

Un paraíso para las bacterias

La explicación está en las condiciones en las que trabaja este utensilio. El estropajo acumula humedad constante y restos microscópicos de comida, creando el entorno perfecto para la proliferación de bacterias.

Su estructura porosa retiene agua durante horas y favorece que microorganismos como la Salmonella, la E. coli o la Campylobacter se multipliquen rápidamente. Además, cada vez que se utiliza para limpiar una superficie, puede trasladar esos gérmenes de un lugar a otro sin que el usuario sea consciente.

El problema aumenta especialmente en cocinas donde se manipulan carnes o pescados crudos, ya que los residuos orgánicos elevan todavía más el riesgo de contaminación cruzada.

¿Cada cuánto tiempo debería cambiarse?

Los especialistas son claros: el estropajo debería sustituirse cada una o dos semanas como máximo.

En hogares donde se cocina a diario o hay personas vulnerables —como niños, ancianos o embarazadas—, la recomendación es cambiarlo semanalmente. Si el uso es mucho menor y se utiliza habitualmente el lavavajillas, podría alargarse ligeramente, aunque nunca demasiado tiempo.

Esperar a que el estropajo se deshaga o huela mal significa que la acumulación bacteriana ya es extremadamente alta.

Las señales de alarma

Hay varias pistas evidentes que indican que ha llegado el momento de tirarlo:

Mal olor persistente.

Cambio de color .

Textura deshilachada o desgastada .

Restos incrustados difíciles de eliminar.

Sensación viscosa incluso después de aclararlo.

En todos estos casos, los expertos aconsejan no intentar rescatarlo y sustituirlo inmediatamente.

El mito de desinfectarlo en casa

Durante años se han popularizado remedios caseros para alargar la vida útil del estropajo. Meterlo en el microondas, hervirlo en agua o sumergirlo en lejía son algunos de los más conocidos.

Aunque estos métodos eliminan parte de las bacterias superficiales, los estudios indican que no son una solución definitiva. Las bacterias más resistentes sobreviven en las capas internas y vuelven a multiplicarse rápidamente.

Por eso, los especialistas consideran estas técnicas útiles únicamente como mantenimiento temporal, pero nunca como sustituto del cambio periódico.

Cómo mantenerlo limpio más tiempo

Aunque tenga una vida útil corta, existen hábitos que ayudan a reducir la proliferación de microorganismos entre un cambio y otro.

El primero y más importante es escurrirlo bien después de cada uso. La humedad permanente es el principal enemigo. También conviene:

Aclararlo con abundante agua limpia .

Retirar restos visibles de comida.

Dejarlo secar al aire y nunca dentro del fregadero.

Utilizar soportes que permitan ventilación .

No usar el mismo estropajo para vajilla, encimeras y baño.

Además, se recomienda desinfectarlo ocasionalmente en el microondas durante un minuto, siempre húmedo y sin partes metálicas, o sumergirlo en agua caliente con vinagre.

Bayetas y microfibra: otro foco olvidado

El problema no afecta solo a los estropajos. Las bayetas multiusos también acumulan una enorme cantidad de bacterias si no se renuevan correctamente.

Los expertos aconsejan cambiarlas cada cinco o siete días y lavarlas frecuentemente a 60 grados si son de microfibra.

Una práctica especialmente recomendada es tener bayetas distintas para cada zona de la casa: cocina, baño y limpieza general.

En los últimos años han ganado popularidad opciones más ecológicas y resistentes, como los cepillos de madera natural, los estropajos de luffa o las esponjas compostables.

Muchos especialistas consideran especialmente recomendables los cepillos para fregar, ya que se secan mucho más rápido que las esponjas tradicionales y dificultan la proliferación bacteriana. Algunos pueden durar hasta cuatro meses manteniendo mejores condiciones higiénicas.

Una cuestión de salud, no de estética

El error más habitual es pensar que un estropajo solo debe cambiarse cuando se ve viejo. Sin embargo, el verdadero problema es invisible.

Cada vez que se utiliza un estropajo contaminado, existe el riesgo de extender bacterias por platos, vasos, cubiertos y superficies donde se manipulan alimentos. Y aunque muchas veces no ocurre nada, las intoxicaciones alimentarias domésticas están más relacionadas con pequeños hábitos cotidianos de lo que parece.

Por eso, los expertos insisten en una idea sencilla: cambiar el estropajo con frecuencia no es un capricho ni una cuestión estética, sino una de las medidas de higiene más básicas y eficaces dentro de cualquier cocina.