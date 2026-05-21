La inteligencia artificial recrea el aspecto de los comercios históricos y olvidados de Zaragoza

El creador de contenido zaragozano David M.R. ha desarrollado un proyecto digital que recurre a la inteligencia artificial para reconstruir visualmente la fachada y el diseño de antiguos comercios locales que marcaron la historia de Zaragoza antes de su cierre definitivo. La iniciativa, difundida a través de sus plataformas digitales especializadas en la promoción de la cultura y el patrimonio de la ciudad, busca recuperar la memoria gráfica de establecimientos tradicionales que actualmente se encuentran desaparecidos o en el olvido.

Recuperación del patrimonio comercial zaragozano

El proyecto emplea algoritmos avanzados de generación de imágenes a partir de descripciones históricas y archivos fotográficos antiguos para recrear con precisión el aspecto de los locales más queridos por los ciudadanos. David M.R., responsable de la comunidad Dstyle Zaragoza —una plataforma de entretenimiento y fotografía que cuenta con más de 213.000 seguidores en redes sociales—, coordina esta iniciativa con el objetivo de viralizar y poner en valor la historia de la gastronomía, el comercio y el arte de la capital aragonesa.

El impacto de las herramientas digitales en la memoria local

La aplicación de estas tecnologías emergentes permite devolver a la vida detalles arquitectónicos, rótulos comerciales y escaparates de época que ya no existen en el callejero actual de la ciudad. El proceso técnico combina el diseño digital con el marketing de contenidos, transformando registros documentales en recreaciones visuales hiperrealistas que permiten a los usuarios rememorar la estética de los antiguos negocios familiares de los siglos XIX y XX.

Interacción con los vecinos y los antiguos clientes

La propuesta busca generar un debate social y recopilar testimonios directos de los ciudadanos que llegaron a conocer estos espacios en su época de máximo esplendor. "Le pido a la IA que reabra negocios olvidados de Zaragoza. ¿Conociste alguno, cuál es tu favorito?", plantea el creador digital en sus perfiles oficiales para fomentar que los propios zaragozanos compartan sus recuerdos y aporten datos que sirvan para enriquecer las futuras reconstrucciones de los comercios históricos locales.