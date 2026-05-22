Instagram destrona a Facebook como la red social favorita de los españoles

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado este viernes los resultados de su último Panel de Hogares, un informe periódico que analiza el consumo de los ciudadanos en materia de telecomunicaciones e internet.

Los datos confirman un cambio de ciclo en las preferencias digitales de los españoles: Instagram se ha consolidado definitivamente como la plataforma preferida en nuestro país, logrando captar la atención del 57,9 % de los usuarios que acceden habitualmente a este tipo de servicios.

Esta hegemonía contrasta vivamente con la caída continuada de Facebook. La plataforma pionera de Mark Zuckerberg, que durante años monopolizó el mercado, sufre un descenso constante en su base de usuarios activos, aunque todavía logra retener un nada desdeñable 52 % de adeptos. A pesar de este retroceso, la empresa matriz, Meta, sigue liderando con holgura el sector al poseer las dos opciones más demandadas por el público español.

El crecimiento de TikTok

Por su parte, el informe destaca el crecimiento sostenido de TikTok. La aplicación asiática se sitúa en tercer lugar con un 31 % de cuota y se afianza como la red con mayor proyección del panorama actual. El éxito de esta plataforma evidencia que los ciudadanos se decantan cada vez más por formatos más visuales, rápidos y dinámicos, relegando a un segundo plano el texto o las interacciones tradicionales.

En la otra cara de la moneda se encuentran opciones de corte más informativo o profesional. X —la red anteriormente conocida como Twitter y hoy propiedad de Elon Musk— refleja una pérdida de atractivo al pasar de un 18,1 % en el registro anterior a un 16,3 % actual. Asimismo, alternativas como Pinterest o LinkedIn aglutinan, cada una de ellas, a menos del 20 % de los internautas.

El monopolio de WhatsApp

En lo referente a los canales de comunicación directa, la supremacía absoluta de WhatsApp resulta incuestionable. Un aplastante 94,6 % de los usuarios opta por esta herramienta para sus conversaciones cotidianas, dejando a una distancia sideral a las funciones de chat de Instagram, con un 27,6 %, o a su principal competidor independiente, Telegram, que se conforma con un discreto 17,4 %.

El estudio profundiza también en los hábitos cotidianos de los ciudadanos. Los datos demuestran que el teléfono móvil es el dispositivo neurálgico en la vida diaria. Las aplicaciones de mensajería son utilizadas varias veces al día por el 83,8 % de los individuos, mientras que más de la mitad, el 52,6 %, entra constantemente a sus perfiles y el 49,8 % revisa su correo electrónico con idéntica asiduidad.