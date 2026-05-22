Pagan 600 euros de amarre: la historia de la familia que cambió su casa por un barco en España

Una familia de origen argentino ha completado su transición hacia un modelo de vida residencial alternativo en la costa española. Tras emigrar desde la localidad bonaerense de Pilar hace cinco años, los protagonistas viajaron directamente a España en avión para adquirir la embarcación que hoy constituye su vivienda habitual, ubicada de forma permanente en las instalaciones del Club Náutico de Valencia.

Distribución del espacio y servicios

La vivienda flotante cuenta con una configuración interior optimizada que se distribuye en cuatro camarotes. El espacio principal integra las funciones de salón, comedor y cocina en una misma estancia común. El habitáculo destinado a los dormitorios presenta dimensiones reducidas que obligan a optimizar el almacenamiento del equipaje y los enseres personales traídos desde Argentina, requiriendo el uso de un espacio auxiliar exterior para los objetos que no caben en el interior. La embarcación dispone de dos baños compactos cuyo diseño es análogo al de los aseos de las aeronaves comerciales, equipados con un sistema de manguera extensible para la ducha.

Costes de amarre y rutina diaria

El mantenimiento de la infraestructura residencial en el puerto valenciano implica un desembolso económico mensual fijo. "Pagan unos 600 euros de alquiler", una tarifa que los propietarios consideran competitiva debido a la elevada demanda de la capital del Turia, aunque constatan la existencia de recintos portuarios con tarifas más económicas en el litoral. La embarcación está equipada con placas solares en la zona de cubierta, un espacio exterior que también utilizan para cocinar de manera habitual. La rutina de los miembros de la familia se equipara a la de cualquier hogar en tierra: el progenitor gestiona un establecimiento local de lámparas artesanales, mientras que las hijas asisten diariamente a su centro escolar.

Climatología y habitabilidad estacional

La habitabilidad del velero fluctúa de manera notable según las condiciones meteorológicas y el espacio disponible. Los residentes identifican los factores meteorológicos adversos como el principal inconveniente de su día a día, señalando que la falta de metros cuadrados genera un desgaste a largo plazo. Las limitaciones de comodidad se concentran durante los meses de invierno; por el contrario, la época estival transforma la experiencia habitacional. El acceso directo al mar desde la propia vivienda compensa las restricciones de espacio y los inconvenientes del resto del año, lo que lleva a la familia a ratificar su decisión de residir de forma permanente en el mar.