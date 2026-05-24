Así puedes mejorar tu nota en la nueva PAU: los consejos de los expertos para afrontar la prueba

Cada junio, cientos de miles de estudiantes se sientan ante los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) con meses de estudio a sus espaldas. Este 2026, sin embargo, el escenario es distinto. La nueva PAU llega con un enfoque que promete alejarse de la memorización pura para apostar por un modelo más competencial, orientado al razonamiento y a la aplicación práctica de los contenidos trabajados durante el Bachillerato. Un cambio que, inevitablemente, obliga a replantearse cómo estudiar.

La prueba se celebra en junio en convocatoria ordinaria y en julio en la extraordinaria, con fechas que varían según la Comunidad Autónoma. Su peso en la nota final de acceso a la Universidad es determinante, aunque conviene no perder de vista que la PAU solo representa el 40% de la calificación definitiva. El 60% restante corresponde al expediente académico del Bachillerato, un dato que muchos estudiantes tienden a olvidar cuando la presión de los exámenes se apodera de todo.

Razonar, no memorizar

El perfil del estudiante que obtiene mejores resultados ha cambiado con el nuevo modelo. Un metaanálisis publicado en la Revista Complutense de Educación en 2021, que analizó 32 estudios con casi 5.000 participantes de distintos países, encontró una correlación positiva entre el pensamiento crítico y el éxito académico, aunque los propios autores señalan que la magnitud de esa relación es moderada y depende de factores como la especialidad o el tipo de instrumento de evaluación utilizado. Una tendencia que, con todos sus matices, apunta en la misma dirección que persigue la nueva PAU. Saber razonar marca una diferencia real en los resultados.

Otro de los errores más frecuentes y costosos es abandonar preguntas ante la duda. Los exámenes están cambiando hacia una evaluación donde se valorará, además de saber realizar el ejercicio, la comprensión de los conceptos teóricos en los que se apoya y la capacidad del alumno para expresar su razonamiento o interpretación. Desarrollar el proceso aunque no se llegue a la solución exacta puede marcar la diferencia en la nota final.

Un modelo con luces y sombras

El nuevo enfoque competencial cuenta con respaldo institucional, pero su aplicación no está exenta de tensiones. La PAU 2026 profundiza en la línea iniciada en 2025: menos memorización y más interpretar, argumentar y razonar, con las preguntas competenciales ganando protagonismo en casi todas las asignaturas. Sin embargo, parte del profesorado advierte de que el cambio tiene límites reales, el diseño de los criterios de corrección no siempre ha evolucionado al mismo ritmo que el espíritu del nuevo modelo, lo que genera incertidumbre entre los estudiantes sobre qué se espera exactamente de ellos.

Ante este escenario, los orientadores educativos recomiendan combinar el dominio de los contenidos con la práctica sistemática de exámenes de convocatorias anteriores. El nuevo modelo prioriza la evaluación competencial, exigiendo a los estudiantes aplicar sus conocimientos de manera práctica y crítica, con aspectos como la presentación, coherencia y corrección lingüística contando como mínimo un 10% de la calificación. Conocer bien esa estructura y entrenar los tiempos de respuesta es, según los especialistas, una de las estrategias más eficaces para llegar bien preparado el día del examen.