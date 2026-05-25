Los porteros de locales de ocio, a examen en la Comunidad de Madrid

En Madrid, y en España en general, nos gusta salir por la noche a divertirnos. La oferta de ocio es variada y magnífica. Algo posible gracias a los profesionales de este sector, entre ellos, los habitualmente conocidos como porteros.

Una figura clave que ha evolucionado profundamente y que ahora es noticia porque ya se ha publicado —en la sede digital de la Comunidad de Madrid— la resolución por la que se aprueba el listado definitivo de aspirantes admitidos a las pruebas para la obtención del Certificado Acreditativo del Personal de Control de Acceso a Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Un examen que tendrá lugar el domingo 14 de junio, a las 10:00, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, y al que finalmente se presentarán 785 personas.

Nuevas capacidades y funciones

Una de las grandes novedades consiste en que esta próxima promoción de porteros acreditados desarrollará nuevas funciones dirigidas al buen funcionamiento de los locales dedicados al ocio y a los espectáculos. La patronal del sector, Noche Madrid, valora muy positivamente la llegada de estos profesionales cualificados en, según afirma, un momento en el que este ámbito necesita cubrir estos puestos de trabajo esenciales en la actividad diaria de los establecimientos.

El programa Kilómetro Cero de esRadio ha entrevistado al presidente de Noche Madrid, Alejandro Zamarro, que ha confirmado que "la figura de controlador de acceso para nosotros es una parte fundamental en el desarrollo de cualquier sesión o de la sostenibilidad del propio negocio". Recuerda que "desde 2009, que es cuando empiezan estos exámenes para obtener el título, han evolucionado muchísimo las cosas para mejor", ya que "hablamos de un personal que incluye y realiza unas tareas tremendamente específicas, más allá de dejar entrar o no, regula el flujo de entrada y salida en el local, media in conflictos y ayuda a las fuerzas de seguridad tanto locales como nacionales".

Por otro lado, "las funciones nuevas tienen que ver con la formación en igualdad de género, prevención de la violencia sexual contra las mujeres, la mediación en conflictos con habilidades sociales y, sobre todo, la educación y la formación en el público respecto a la sostenibilidad, civismo y convivencia ciudadana".

Zamarro asegura que "ha evolucionado muchísimo la figura de controlador de acceso en los últimos 15 años". Además, "según las encuestas que realizamos a nuestro público, más de 8 personas de cada 10 que nos visitan consideran que realizan un papel muy importante".

La participación en los próximos exámenes es la más elevada de los últimos 10 años en la Comunidad de Madrid. Una convocatoria que, según Noche Madrid, supone una buena noticia no sólo desde el punto de vista de la creación de empleo, sino también desde la perspectiva de la seguridad, la profesionalización y la mejora del servicio en los espacios de ocio nocturno.

Los usuarios también reconocen la importancia de dicha actividad profesional. El estudio sobre el impacto ambiental del ocio nocturno de la patronal refleja que la percepción del público sobre la labor realizada por el personal de admisión evoluciona muy favorablemente, ya que el 85,7% de los clientes de los locales de ocio que participaron consideran que la actuación del personal de admisión es bastante o muy positiva. El público identifica con claridad sus funciones dentro de la actividad de los locales. Entre las más valoradas, destacan la verificación de que las personas cumplan con las normas de admisión, con un 60,8%; controlar el funcionamiento de las dobles puertas; evitar las molestias en el entorno del local, con un 54,9%; controlar el aforo y las medidas de seguridad, con un 52,5%; y evitar que el público saque las consumiciones a la calle.