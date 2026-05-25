Son Ermità, elegido mejor hotel boutique en los Hotel & Lodge Awards 2026

Vestige Son Ermità, el segundo hotel de la firma Vestige Collection, situado en el norte de Menorca, ha sido reconocido como el Mejor Hotel Boutique en los prestigiosos Hotel & Lodge Awards 2026, organizados por la revista francesa del mismo nombre y que destacan anualmente a los referentes del turismo de lujo.

Según informó Vestige Collection, la categoría premia a establecimientos de escala íntima que ofrecen un servicio altamente personalizado, un arte de vivir único y una conexión especial con el entorno en el que se encuentran. Son Ermitã destaca por ser un refugio discreto, profundamente integrado en el paisaje virgen menorquín.

El hotel competía con otros renombrados establecimientos internacionales, entre ellos Awasi Atacama en Chile, Cap Menorca en España, Castello di Vicarello en Italia y Palais Beit al Noor en Marrakech. Su victoria refuerza la apuesta de Vestige Collection por una hospitalidad serena y auténtica, alejada del lujo ostentoso.

Ubicado en una finca rural de 800 hectáreas, Son Ermitã ocupa una construcción de finales del siglo XVIII en lo alto de una colina. Con diez habitaciones y suites distribuidas en edificios restaurados, además de la villa independiente Ullastres, el hotel combina privacidad y servicios exclusivos en un entorno único.

Restauración y filosofía

El proyecto refleja la filosofía de Vestige Collection: recuperar propiedades históricas mediante una rehabilitación respetuosa y vinculada al entorno. En Son Ermitã se trabajó con artesanos locales y técnicas tradicionales, evitando el uso de cemento y empleando cal natural para conservar el carácter original del edificio.

El resultado es un hotel que busca integrarse en el paisaje menorquín. Además, cuenta con dos piscinas, terrazas con vistas al mar y al campo y una oferta gastronómica que homenajea la historia de Menorca. Su restaurante Brisa, liderado por el chef Joan Bagur, reinterpreta sabores locales, franceses y mediterráneos.

La experiencia se completa con el bar Llum, que ofrece coctelería de autor basada en sabores madurados al sol, bebidas con bajo contenido alcohólico y opciones sin alcohol. Todo ello en un entorno que prioriza la privacidad y la autenticidad, alejándose de las tendencias más ostentosas del sector.

Menorca y Asturias: destinos de lujo

El reconocimiento llega en un momento clave para Vestige Collection, que ha apostado por Menorca como uno de sus destinos estratégicos. La apertura de Son Ermità en 2025 y de Binidufá recientemente, junto a otros proyectos en la isla, consolidan su visión de una hospitalidad centrada en el patrimonio y la naturaleza.

Durante la misma gala, el Palacio de Figueras, ubicado en Asturias y parte de la colección, fue destacado entre los diez mejores establecimientos de la categoría Prestige. Este palacio, declarado Bien de Interés Cultural, fue restaurado durante once años y representa el origen de la filosofía de la marca.

Con estos reconocimientos, Vestige Collection reafirma su modelo de hospitalidad basado en la integración de diseño, historia y paisaje. La elección de Son Ermitã como mejor hotel boutique confirma el interés del turismo de lujo por destinos con identidad y alojamientos que cuentan historias únicas.