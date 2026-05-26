Expertos cuestionan la bajada de ratio en las aulas: beneficiará a profesores y alumnos con más renta

La ley anunciada en noviembre de 2025 para reducir el número de alumnos por clase, que pasarían de 25 en primaria y 30 en la ESO a 22 en primaria y 25 en la ESO, tendrá un enorme coste que no compensará la bajada de la natalidad y tampoco conllevará los efectos deseados, según un informe de EsadeEcPol publicado este martes. Los autores, Lucas Gortazar y José Montalbán, desglosan en el estudio La nueva ley de ratios escolares: estimando su impacto económico el coste y también los supuestos beneficios y advierten de que podría suponer 28.184 millones de euros en los primeros diez años.

"Una parte muy importante del coste de aplicar las nuevas ratios se paga con el dinero que el sistema educativo iba a ahorrarse", recalcan los autores, que estiman que ese 'ahorro' alcanzaría en 2027-2036 cerca de los 14.741 millones.

Explican que el coste real medio de reducir la ratio máxima a 22 alumnos en primaria y a 25 en secundaria es de 4.293 millones de euros anuales y que si el ahorro que supone la caída de la natalidad es de una media de 1.474 millones al año, el esfuerzo presupuestario que finalmente hace el Estado será de unos 2.818 millones de euros anuales de media.

Por otro lado, señalan que el coste de la reforma tendrá una distribución 'asimétrica y regresiva' y argumentan que destinará más recursos a los centros educativos con alumnado de mayor nivel socioeconómico, sobre todo de Andalucía, Cataluña y Madrid. Estas tres comunidades absorberán cerca del 63 % del coste total nacional y sumada la Comunidad Valenciana superan el 72 % del presupuesto.

Esto se debe, sostienen, a que son los territorios con mayor volumen de alumnado y con mayores ratios por aula: "Las aulas más masificadas se concentran en zonas urbanas que tienen una alta demanda y, por tanto, perfiles socioeconómicos más altos", señala el informe, que explica que al tener que desdoblar más aulas, estos centros concentran la mayor parte de la contratación de personal y construcción de infraestructura.

Por otro lado, los autores cuestionan que los principales beneficiados vayan a ser los alumnos, citando "la evidencia académica más completa y reciente", que "indica que reducir la ratio no tiene efectos significativos agregados sobre el aprendizaje del alumnado, la tasa de repetición o el bienestar con la escuela y los compañeros de clase".

"Sí muestra efectos medibles pero heterogéneos sobre el bienestar de familias y profesorado", defiende el estudio, afirmando sobre los maestros que "reducir la ratio mejora la satisfacción del profesorado con su trabajo, pero el efecto es modesto: esa ganancia de bienestar, expresada en términos de subida salarial equivalente, quedaría por debajo del incremento retributivo que el mismo presupuesto financiaría si se destinara directamente a los salarios del profesorado (6 % frente al 21 %)".

"Esta política presenta un coste muy elevado por los efectos que puede producir según la evidencia recopilada", defiende el estudio, que incluye propuestas que en su opinión sí podrían terminar beneficiando a los alumnos asumiendo esa enorme inversión. Entre ellas citan: