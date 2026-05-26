La Generación Z redefine las bodas en España: más tecnología, fincas y experiencias personalizadas

Las bodas en España están evolucionando con la entrada de la Generación Z en el mercado nupcial. Según el Informe del Sector Nupcial 2026 de Bodas.net, esta generación impulsa nuevos hábitos de celebración, planificación y consumo que ya se reflejan en las tendencias del sector, desde la elección de espacios hasta la forma de organizar la experiencia de los invitados.

El informe indica que el 17% de las parejas que se casaron el año pasado pertenece a la Generación Z, un grupo que introduce cambios en la forma de entender la boda. Entre sus hábitos destaca una mayor adopción de elementos previos a la ceremonia, como las sesiones fotográficas preboda, elegidas por el 32% de estas parejas.

Este grupo también muestra mayor propensión a celebrar eventos previos. Son un 21% más propensos que otras generaciones a organizar fiestas de compromiso y un 36% más propensos a realizar sesiones de fotos antes de la boda.

En paralelo, el estudio apunta a una mayor conexión con elementos culturales. Un 15% de la Generación Z prioriza tradiciones y componentes culturales, frente al 11% del total de parejas. En cuanto a estilo, el 26% apuesta por una estética minimalista moderna, por encima del 18% del conjunto de parejas.

Espacios de celebración y estilos

Las fincas se consolidan como el espacio más elegido para los banquetes, con un 28% de preferencia, por delante de restaurantes (13%) y salones (12%). Este cambio se alinea con la tendencia hacia celebraciones al aire libre.

En los estilos de boda, predominan varias líneas estéticas. El 41% opta por celebraciones en jardín o exterior, seguido del 35% con estilo clásico o tradicional, el 23% rústico o campestre, el 19% con paletas de color definidas y el 18% con estética minimalista o moderna.

Planificación y canales de decisión

La organización de una boda en España requiere de media 13 meses de planificación, y el 51% de las parejas dedica un año o más a los preparativos.

En la búsqueda de proveedores, las plataformas especializadas se mantienen como el principal recurso: el 64% utiliza páginas web como Bodas.net. Les siguen las redes sociales, con un 44%, mientras que el boca a boca alcanza el 35% y las ferias nupciales el 23%.

Invitados y experiencia en la boda

El estudio muestra que las parejas priorizan la experiencia de los asistentes. Un 80% señala que su principal objetivo es que los invitados disfruten, seguido de la comida y bebida (73%) y la personalización del evento (69%).

El tamaño medio de las celebraciones varía por generación. Los baby boomers registran una media de 123 invitados, mientras que la Generación Z alcanza 118 y los millennials 115.

Lunas de miel y tendencias de viaje

El gasto medio en la luna de miel se sitúa en 5.437 euros, y aproximadamente la mitad de las parejas supera los 5.000 euros. Europa es el destino más habitual, con un 46%, mientras que un 14% opta por quedarse en España.

En cuanto al tipo de viaje, predominan las vacaciones de playa o escapadas urbanas (41%), seguidas de los viajes todo incluido (31%) y las experiencias de aventura (25%). Las denominadas "minilunas de miel" representan el 14% de las elecciones.

El director de Marketing de Consumo Internacional de Bodas.net, Jorge Olave, señala en el informe: "El sector nupcial en España está viviendo una transformación marcada por las nuevas reglas de la Generación Z. Un nuevo escenario marcado por la personalización, libertad creativa y la digitalización está sustituyendo al protocolo de las celebraciones tradicionales para crear experiencias inmersivas que, más que eventos sociales, son el reflejo fiel de la identidad y los valores de cada pareja".