La verdad oculta tras las 'plantas eternas' que inundan las redes

Si navegas con frecuencia por redes sociales o tiendas online, probablemente te hayas encontrado con anuncios de 'plantas eternas' o 'ecosistemas eternos'. Se presentan como pequeños jardines encerrados en recipientes de cristal capaces de sobrevivir durante años sin apenas cuidados ni riego.

A primera vista parecen casi magia: plantas completamente aisladas del exterior que siguen creciendo dentro de un tarro sellado. Pero detrás de este fenómeno viral no hay ningún truco sobrenatural, sino un mecanismo biológico perfectamente conocido por la ciencia.

Lo que realmente esconden estos recipientes es un terrario cerrado, es decir, un microecosistema autosuficiente capaz de reciclar sus propios recursos.

Cómo funciona un terrario eterno

El secreto está en el ciclo del agua. Dentro del recipiente sellado, las raíces absorben la humedad del sustrato y las plantas liberan agua al ambiente mediante la transpiración.

Esa humedad queda atrapada dentro del cristal y termina condensándose en las paredes del recipiente. Después, cae de nuevo al suelo en forma de pequeñas gotas, creando una especie de lluvia interna continua. El proceso se repite una y otra vez sin necesidad de añadir agua desde el exterior.

Además, las plantas también reciclan el aire. Durante el día realizan la fotosíntesis gracias a la luz que atraviesa el cristal, generando oxígeno. Por la noche consumen parte de ese oxígeno y liberan dióxido de carbono, manteniendo un equilibrio constante dentro del pequeño ecosistema.

El caso más famoso: una planta sellada desde hace décadas

El ejemplo más conocido de este fenómeno es el del británico David Latimer. En 1960 plantó un pequeño jardín dentro de una gran botella de cristal y, tras regarlo unos años, terminó sellándolo completamente. La última vez que añadió agua fue en 1972.

Más de medio siglo después, el ecosistema sigue vivo. Las plantas continúan creciendo gracias al reciclaje natural de agua, nutrientes y gases dentro del recipiente.

Las hojas que caen se descomponen en el fondo y vuelven a aportar nutrientes al suelo, cerrando así el ciclo biológico completo.

No cualquier planta puede sobrevivir así

Uno de los errores más comunes es pensar que cualquier planta sirve para este tipo de ecosistemas cerrados. En realidad, las especies deben soportar muy bien la humedad elevada y los espacios reducidos. Por eso las más utilizadas suelen ser tropicales pequeñas y de crecimiento lento.

Las fitonias son especialmente populares por sus hojas con nervaduras de colores llamativos. También se usan mucho musgos, helechos miniatura y algunas variedades tropicales adaptadas a ambientes húmedos.

En cambio, los cactus y las suculentas no funcionan bien en estos sistemas cerrados. La humedad constante termina pudriendo sus raíces rápidamente.

Por qué se llaman 'eternas'

Aunque el término pueda sonar exagerado, algunos terrarios cerrados pueden durar décadas si el equilibrio interno se mantiene estable.

Eso sí, 'eterno' no significa inmortal. El ecosistema depende de factores como la luz, la temperatura y la cantidad de humedad acumulada dentro del recipiente. Cuando las condiciones son correctas, el sistema prácticamente se autorregula solo.

Estas plantas requieren mucho menos mantenimiento que una planta convencional, pero no son completamente autónomas.

La clave está en colocarlas en un lugar con abundante luz indirecta. Si reciben sol directo, el cristal actúa como una lupa y la temperatura interior puede dispararse hasta dañar el ecosistema.

También es recomendable girar el recipiente de vez en cuando para que todas las plantas reciban luz de forma uniforme.

En algunos casos puede aparecer demasiada condensación en las paredes del cristal. Si ocurre, basta con abrir el recipiente durante unas horas para equilibrar la humedad antes de volver a cerrarlo.

Las otras 'plantas eternas' de Internet

El término también se utiliza para otros productos que triunfan en Internet. Uno de los más populares son las flores preservadas, como las famosas 'rosas eternas'.

En este caso sí se trata de plantas reales, pero sometidas a un proceso químico donde la savia se sustituye por compuestos conservantes como la glicerina. Así mantienen durante años su aspecto fresco sin necesidad de agua ni luz.

También existen versiones completamente artificiales, como plantas decorativas construidas con bloques tipo LEGO, que imitan bonsáis, suculentas o flores ornamentales.

Naturaleza en miniatura

Más allá de la moda viral, los terrarios cerrados son un ejemplo fascinante de cómo funciona la naturaleza. En un espacio diminuto reproducen procesos fundamentales del planeta: reciclaje de agua, equilibrio de gases y descomposición orgánica.

Una pequeña demostración de que, incluso dentro de un simple bote de cristal, la vida puede encontrar la manera de mantenerse en equilibrio durante muchísimo tiempo.