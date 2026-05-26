Las increíbles imágenes de un parapentista que logró sobrevivir a la embestida de una avioneta en pleno vuelo

Una parapentista austríaca de 44 años ha sobrevivido a un accidente aéreo después de que una avioneta chocara contra su parapente en una zona de vuelo de los Alpes cercana a Salzburgo. La secuencia quedó grabada por la cámara que llevaba incorporada y las imágenes han circulado masivamente en redes sociales. En el vídeo se observa cómo una Cessna 172 aparece por detrás y termina impactando contra el parapente en pleno vuelo.

El choque destroza parte de la tela y varias cuerdas del equipo. La mujer cae durante unos segundos hasta que consigue abrir el paracaídas de emergencia y recuperar cierta estabilidad antes de aterrizar en un camino forestal. En otra grabación realizada justo después del aterrizaje se escucha a la mujer decir: "Sigo viva".

La protagonista del accidente, Sabrina, publicó después las imágenes en Instagram, donde cuenta con unos 17.000 seguidores. "Todavía no puedo creer que esté escribiendo esto", comentó tras el accidente. También aseguró que únicamente sufrió golpes y contusiones.

Una parapentista sobrevivió de milagro tras chocar en el aire contra una avioneta y lograr desplegar su paracaídas de emergencia.pic.twitter.com/SMf6RkOVJH — Informa Cosmos (@InformaCosmos) May 25, 2026

El piloto logró aterrizar

Según informó la policía austríaca, el piloto de la avioneta, un hombre de 28 años que realizaba un vuelo panorámico por la zona, consiguió aterrizar sin resultar herido. Parte de las cuerdas del parapente quedaron enganchadas en la aeronave después de la colisión. La investigación sigue abierta para esclarecer cómo ambos aparatos coincidieron en el mismo punto del espacio aéreo.

En un primer momento trascendió que la parapentista estaba realizando maniobras durante el vuelo. Posteriormente, las autoridades rectificaron esa versión y señalaron que avanzaba en línea recta cuando la avioneta la alcanzó desde atrás. El piloto aseguró además que vio a la mujer demasiado tarde y que no pudo evitar el impacto.

El sistema FLARM

El choque se produjo en una zona aérea compartida en la que suelen coincidir parapentes, planeadores y avionetas. En este tipo de espacios, las aeronaves motorizadas deben mantener la distancia de seguridad con los equipos de vuelo sin motor.

La propia Sabrina reconoció que no llevaba FLARM, un sistema electrónico que alerta de posibles colisiones entre aeronaves y que suele utilizarse en este tipo de vuelos. Preguntada sobre si el accidente podría haberse evitado con ese dispositivo, respondió: "No lo sé. Tampoco funciona con una fiabilidad del 100%". Aun así, aseguró que piensa utilizarlo en el futuro: "Aunque mi próximo salto sí será uno con FLARM".