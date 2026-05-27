16 alumnos de un colegio de Sevilla, entre el 1% de los mejores del mundo en cálculo

El Colegio Internacional de Sevilla – San Francisco de Paula ha logrado colocar a 16 de sus alumnos en el Top 1 % mundial del Concurso Internacional de Cálculo Mental SuperTMatik. Esta competición educativa, organizada anualmente por la entidad Eudactica, evalúa la rapidez, la precisión y la capacidad de razonamiento matemático de decenas de miles de estudiantes de múltiples países mediante una serie de pruebas digitales contrarreloj. En esta edición del campeonato, el centro de enseñanza sevillano participó con una delegación de 22 alumnos, de los cuales la gran mayoría consiguió romper la barrera del primer percentil global.

El hito de Javier Prieto en 'Year 3'

El resultado individual más destacado de la delegación lo ha firmado el estudiante Javier Prieto González. El alumno de Year 3 ha alcanzado la undécima posición mundial en su categoría, un registro que adquiere relevancia al constatar el volumen de la muestra: en este nivel concreto competían un total de 40.392 participantes de diferentes continentes. La marca es el resultado directo de meses de preparación específica estructurada en el centro escolar.

Junto al undécimo puesto de Prieto González, el resto de la representación sevillana ha registrado baremos destacados en las horquillas superiores del torneo internacional. En el segmento de Year 1, Inés Bacete se posicionó en el puesto 90 de un total de 11.286 alumnos. En la misma categoría de Year 3, Adrián Estrada Brox amarró la posición 49 global, mientras que Carlos Pena Picón obtuvo el puesto 56 entre 50.004 inscritos en Year 4. Por último, en Year 5, Carlos Mariscal Arcusa firmó el puesto 167 en una de las categorías más concurridas del certamen, con 83.322 participantes.

Los centros educativos y personas interesados en incorporar esta herramienta pedagógica para mejorar el rendimiento de los alumnos en el cálculo mental pueden adquirir el juego SuperTMatik a través de Amazon.

Estrategias de comprensión profunda del número

El entrenamiento del alumnado ha estado coordinado por el cuerpo docente del colegio. La responsable de la preparación y profesora de matemáticas, doña María Jesús Ramos Sotillo, incide en que el rendimiento en la competición online excede la mera automatización mecánica de los cálculos aritméticos básicos.

"El objetivo no es únicamente sumar, restar o multiplicar rápido, sino desarrollar estrategias de cálculo, comprensión profunda del número y aplicación práctica de conceptos matemáticos. Estas habilidades permiten a los alumnos afrontar problemas de forma más ágil, eficaz y razonada", señala Ramos Sotillo.

Un programa específico contra la memorización

La inserción en el torneo SuperTMatik se enmarca en una línea de trabajo del Colegio Internacional de Sevilla – San Francisco de Paula centrada en el desarrollo de competencias aplicables a escenarios reales. El programa está diseñado para potenciar las habilidades cognitivas avanzadas a través de la exposición a retos internacionales. Con estas metodologías, la institución educativa descarta el aprendizaje puramente memorístico y enfoca la materia desde la resolución de problemas y la agilidad de razonamiento bajo presión temporal.