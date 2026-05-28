El pan gana protagonismo en la hamburguesa premium mientras el delivery impulsa su consumo en España

Con motivo del Día Internacional de la Hamburguesa, este producto vuelve a confirmar su peso en el consumo a domicilio en España, ya que, según el Gastrómetro 2025 de Just Eat, la hamburguesa es el plato más pedido a domicilio en el país, consolidándose como una de las opciones favoritas de los consumidores. El informe añade, además, que el 80% de los españoles no concibe una hamburguesa sin queso.

En paralelo, el consumo evoluciona hacia propuestas más experienciales y de mayor calidad, en un contexto donde la relación calidad-precio sigue siendo el principal criterio de elección para el 68% de los usuarios, según el mismo informe. Esta evolución está impulsando una transformación de la propia hamburguesa, marcada en parte por el auge de las smash burgers, donde ingredientes tradicionalmente secundarios, como el pan, ganan protagonismo dentro de la experiencia gastronómica.

El pan es clave

"El pan se ha convertido en un elemento diferencial de la hamburguesa y en uno de los factores que más influyen en la experiencia final. Hoy el consumidor busca textura, sabor, calidad de ingredientes y una propuesta más cuidada también en el pan", explican desde Europastry.

Según la compañía, variedades como el brioche han ganado protagonismo tanto en restauración como en el delivery premium gracias a su textura tierna, elasticidad y capacidad para potenciar el sabor del conjunto. Europastry apunta, además, a una creciente demanda de propuestas más indulgentes, gourmet y con un alto componente visual.

Además, el cambio en los hábitos de consumo está marcado por nuevas generaciones cada vez más influyentes: el 74% de los españoles reconoce el papel de la Generación Z en la popularización de tendencias gastronómicas, según el informe de Just Eat. Una influencia que también se refleja en la búsqueda de productos más visuales, premium y vinculados a la experiencia de consumo.