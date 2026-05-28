Por qué deberías poner un geranio en la ventana de tu cocina

Con la llegada del calor, moscas y mosquitos vuelven a convertirse en uno de los problemas más habituales dentro de casa. Las ventanas abiertas durante más tiempo, la fruta madura o la humedad de la cocina favorecen la aparición de estos insectos, especialmente en los meses de verano.

Ante esta situación, muchas personas buscan alternativas naturales a los insecticidas tradicionales y una de las opciones más utilizadas es el geranio aromático, una planta conocida por el intenso olor que desprenden sus hojas y por su capacidad para actuar como repelente natural.

A diferencia del geranio ornamental habitual en balcones y terrazas, esta variedad destaca principalmente por su aroma. Dependiendo del tipo, puede recordar al limón, la citronela, la rosa o la menta.

Ese olor resulta agradable para muchas personas, pero distintos expertos en jardinería doméstica señalan que los aceites esenciales que libera la planta interfieren en el sistema olfativo de moscas y mosquitos, dificultando que permanezcan cerca.

Por qué se recomienda ponerla en la cocina

La cocina es uno de los espacios de la casa donde más suelen concentrarse estos insectos debido a los restos de comida, la humedad o determinados olores.

Situar el geranio aromático en el alféizar de una ventana permite que el aire distribuya su aroma por la estancia y actúe precisamente en la zona de entrada habitual de moscas y mosquitos.

Además, este lugar suele ofrecer buena luz natural, algo importante para el desarrollo de la planta. Otra de las ventajas del geranio aromático es que requiere pocos cuidados. Soporta bien las altas temperaturas y necesita riegos moderados, evitando siempre el exceso de humedad.

Otras plantas que también ayudan

El geranio aromático no es la única opción utilizada en hogares durante el verano. Otras plantas como la lavanda, la albahaca, la menta o la citronela también son conocidas por desprender aromas poco agradables para distintos insectos.

Combinar varias de estas plantas cerca de puertas y ventanas puede ayudar a reducir la presencia de moscas y mosquitos y crear un ambiente más fresco dentro de casa.