Un búfalo albino de Bangladesh se ha librado del sacrificio previsto para el Eid al-Adha después de que el Gobierno interviniera a última hora ante el interés público generado en torno al animal. El ejemplar, apodado "Donald Trump" por su mechón rubio, ya había sido vendido para el sacrificio ritual.

Según Reuters, el Ministerio del Interior ordenó cancelar la operación alegando motivos de seguridad tras la afluencia de visitantes a la granja donde se encontraba el búfalo, de casi 700 kilos.

El ministro del Interior, Salahuddin Ahmed, dispuso además que el comprador recuperara el dinero. También ordenó el traslado del animal al zoológico nacional de Daca.

"En el último momento se tomó la decisión de salvar al búfalo del sacrificio debido a preocupaciones de seguridad y al inusual nivel de interés público", señaló un funcionario del ministerio citado por Reuters.

La repercusión en redes sociales

La atención sobre el animal aumentó después de que varios vídeos se difundieran en redes sociales. Personas de distintas zonas del país acudieron a la granja para ver al búfalo, cuyo pelaje claro contrasta con el color oscuro predominante en este tipo de ganado en Bangladesh.

🦬 Conozca a "Donald Trump", un búfalo albino que se convirtió en toda una sensación en Bangladés por su llamativo pelaje claro y un mechón de pelo rubio que recuerda al del presidente estadounidense, y que logró salvarse de ser sacrificado en un ritual.pic.twitter.com/eX867068jh — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 27, 2026

El propietario de la granja, Ziauddin Mridha, explicó que el nombre surgió porque su hermano menor encontró parecido entre el animal con el presidente estadounidense Donald Trump. También indicó que el búfalo tiene un carácter tranquilo. Según relató, requiere cuidados frecuentes, entre ellos baños regulares o alimentación continuada.

Los búfalos albinos son poco habituales en Bangladesh. Esa singularidad contribuyó a convertir al animal en una de las principales atracciones durante la campaña de venta de ganado previa al Eid al-Adha.