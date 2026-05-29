El motivo psicológico por el que necesitas marcar un "antes y un después" en tu vida para ser feliz

Graduarse, sacarse el carnet de conducir, firmar el primer contrato o incluso la pandemia: la vida está llena de momentos que se viven como un antes y un después. Sobre esta idea ha reflexionado el director creativo de La Salle, Campus Madrid, Jesús Alcoba, en el programa Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, donde ha puesto el foco en cómo estos hitos organizan la forma en la que entendemos nuestra biografía.

Alcoba ha explicado que muchos de estos momentos funcionan como auténticos cambios de estatus, más allá de su dimensión simbólica. "Hay un cambio intrínseco de estatus", ha señalado al referirse a etapas como terminar los estudios, obtener un empleo o alcanzar una posición estable tras años de esfuerzo.

El impulso de cruzar puertas vitales

Según ha desarrollado, buena parte de las decisiones importantes de la vida responden a ese deseo de atravesar un umbral. No se trata solo de acontecimientos formales, sino de la necesidad de sentirse en otra etapa. Desde la orla hasta las oposiciones, pasando por el primer día de trabajo, todos estos momentos refuerzan la idea de transición. "Es el deseo de convertirse en", ha resumido Alcoba al explicar por qué se persiguen objetivos que, una vez alcanzados, redefinen la identidad personal ante los demás y ante uno mismo.

También ha señalado que algunos de estos ritos no son únicamente personales, sino sociales: se producen en público y necesitan testigos. De ahí que ceremonias como bodas o graduaciones tengan tanto peso emocional, más allá de su contenido práctico.

Cuando la vida se ordena en etapas

Más allá de los ejemplos concretos, la idea central es que estos rituales sirven para dar estructura al tiempo. "De alguna manera vertebran nuestra vida", ha apuntado, en referencia a cómo organizamos la memoria en bloques: antes de estudiar, después de estudiar; antes y después de la pandemia.

Incluso los grandes acontecimientos colectivos acaban funcionando como divisores biográficos, marcando la forma en la que recordamos lo vivido. En ese sentido, también los pequeños logros cotidianos —como comprar la primera casa, estrenar coche o publicar un libro— actúan como marcas personales de cambio que ayudan a construir la propia historia.

El riesgo de no cruzar el umbral

En la parte final de la conversación se ha planteado qué ocurre cuando alguien evita estos pasos. No casarse, no tener hijos o no embarcarse en determinados proyectos puede interpretarse como una forma de esquivar la incertidumbre.

Alcoba ha apuntado a una actitud que ha descrito como una especie de "síndrome de Peter Pan", en la que se retrasa o evita la transición hacia nuevas etapas vitales. Sin embargo, ha insistido en que estos ritos no son solo convenciones sociales, sino mecanismos que ayudan a dar sentido al tiempo vivido y a construir una narrativa personal más clara.