El Papa León XIV se rinde al 'six seven', el enigmático meme que arrasa en TikTok

En vídeos de TikTok, en clases, en retransmisiones deportivas o en comentarios sueltos, hay una combinación de números y un gesto de manos que se repite cada vez más: six seven (6-7). No tiene una explicación clara ni un uso fijo, pero eso no ha impedido que se convierta en una tendencia global, muy popular entre niños y adolescentes, que lo reconocen y lo usan dentro de su propio código digital.

¿El Papa en las tendencias de redes? Te explicamos qué significa "six seven", la frase con la que el pontífice bromeó con unos niños y que los jóvenes usan para responder a todo, como el equivalente al "dos tres" mexicano. 👇 pic.twitter.com/nby5XbTdiw — La Jornada (@lajornadaonline) May 17, 2026

Lo más llamativo es que no hace falta contexto para que funcione. Basta con decirlo o hacer el gesto para que otros lo identifiquen al instante dentro de ese lenguaje compartido de internet.

Qué significa y de dónde sale

Six seven no tiene un significado único ni estable. En el uso cotidiano puede servir como respuesta ambigua, broma interna o simple reacción sin contenido concreto. Su valor está más en el gesto y en la repetición dentro de la cultura de redes que en una definición literal.

El origen más citado se encuentra en la canción Doot Doot (6 7) del rapero estadounidense Skrilla, que empezó a circular entre finales de 2024 y principios de 2025. A partir de ahí, la expresión se viralizó en plataformas como TikTok, especialmente en vídeos relacionados con el baloncesto, donde se asociaba a la altura de seis pies y siete pulgadas (unos dos metros).

Con el tiempo, creadores de contenido en redes sociales terminaron de consolidar el uso del gesto de las manos, que simula una balanza, lo que acabó de convertirlo en un meme global.

El momento del papa León XIV

El episodio más comentado se produjo durante un encuentro del papa León XIV con cerca de mil jóvenes peregrinos en el Vaticano.

En mitad del acto, un grupo de asistentes comenzó a repetir six seven mientras realizaban el gesto con las manos frente al pontífice. La reacción del Papa fue inmediata: sonrió y terminó imitando el movimiento, participando de forma espontánea en la dinámica.

La escena fue grabada y difundida en redes sociales en pocas horas, generando una gran repercusión por lo inesperado del momento y por la imagen de una figura institucional replicando un gesto nacido en internet.