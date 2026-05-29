La defensa de Jonathan Andic aporta a la causa otra caída accidental del padre por una dolencia en las rodillas

Los peritos de la defensa de Jonathan Andic han elaborado un informe exhaustivo, recogido en el recurso de apelación ante la juez, que examina con detalle una caída que sufrió Isak Andic diez meses antes del accidente en Montserrat y que consideran que constata que, si ese mismo percance se extrapola a la situación de ese día en la montaña, habría sido totalmente plausible que se produjera una caída accidental, sin intervención alguna de terceras personas.

Según ha publicado La Vanguardia este viernes, con imágenes de esa caída fortuita en la sede de Mutua Universal, la defensa ha diseccionado y analizado, frame a frame, hasta poder definir un patrón que, con posterioridad, reprodujeron en el escenario de Montserrat. Tras este análisis, uno de los peritos que firma el informe, Francisco Marco, concluye que las lesiones documentadas en la recreación, utilizando el mismo patrón de la caída en Mutua Universal, son las mismas que los forenses acreditaron en su informe de autopsia y, por tanto, no pudo haber intervenido otra persona.

Este análisis también expone otro factor relevante, que es buscar una explicación médica a la primera caída. Las imágenes de Mutua Universal, que fueron analizadas por los doctores de la Universidad Complutense de Madrid, Javier Ladrón de Guevara y Gema Águila Manso, acreditan que Isak Andic padecía gonartrosis bilateral con una incapacidad neuromotora documentada que le impedía "activar el reflejo protector ante una caída". Una dolencia que, además, la defensa asegura que su hijo desconocía.

Una dolencia que lo explica

En el recurso, el letrado Cristóbal Martell expone que ni la ausencia de lesiones palmares ni la caída en tobogán —que destaca la juez— conducen a afirmaciones científicas de caída no accidental. "La constatada gonartrosis bilateral en ambas rodillas del finado explica la reducción de los tiempos de reacción en la caída, la incapacidad de corrección postural y el colapso articular donde las rodillas ceden en lugar de sostener el peso, produciéndose una caída más vertical y menos controlada; en estas pérdidas de equilibrio no existe reacción defensiva y por tanto no existen lesiones palmares", afirma la defensa.

En este contexto, el equipo legal contrasta las dos caídas que permiten establecer una tesis pericial "altamente fiable" que debilita objetivamente la hipótesis de intervención de terceros, si se sitúa el patrón cinemático y biomecánico observado en el video registrado y se aplica en el escenario del Camí de les Feixades de Montserrat donde ocurrió el accidente.

En declaraciones a RAC1 recogidas por Servimedia este viernes, Francisco Marco ha destacado que este análisis de las dos caídas es muy relevante y ha recordado que la misma mañana del accidente a Isak Andic le tuvieron que aplicar hielo en la rodilla. "Se han hecho reconstrucciones 3D, con muñecos articulados, con humanos, para reproducir esa caída en montaña y todas las veces se produce esa caída".

Una investigación cuestionada

Además, también ha cuestionado duramente cómo se ha desarrollado la investigación por parte de un mosso que ha hecho una "caza al hombre", si bien ha destacado que aplaude en general la labor diaria de la policía catalana. Entre los ejemplos que ha cuestionado del proceso de investigación, destaca que no se incluye en la causa el testimonio de los dos excursionistas que atendieron a Jonathan tras la caída. "No está en la causa, es una gran pregunta", ha recordó, apuntando que además este excursionista habló con el 112 junto al hijo de Andic.

Otro punto que ha comentado es el móvil que usó Jonathan Andic durante un viaje relámpago a Quito y del que sufrió un hurto. Según trascendió por parte de la investigación, el terminal no se llegó a activar, extremo que ha rebatido en directo Marco al mostrar una relación de llamadas durante el viaje.

También se ha hecho mención de la huella supuestamente falseada y ha dejado claro, como apunta la defensa en el recurso, que la cadena de custodia de la zona quedó alterada, criticando además que los propios mossos no puedan atribuir de quién es la huella, que fue analizada 25 días después.