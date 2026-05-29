Por qué tenemos una cicatriz redonda en el brazo

Generación tras generación, millones de personas han señalado esa discreta cicatriz redondeada en su brazo y han pensado que es una marca de nacimiento. No lo es. Se trata, en realidad, del recuerdo visible de una de las campañas de salud pública más ambiciosas y exitosas que ha emprendido la humanidad, la erradicación total de la viruela mediante la vacunación masiva.

La viruela es la primera y única enfermedad infecciosa que se ha erradicado en humanos, lo que significa que ya no existe de forma natural en ninguna parte del mundo. Antes de lograrlo, solo en el siglo XX, la viruela mató a entre 300 y 400 millones de personas. Con frecuencia provocaba cicatrices permanentes, ceguera y, en muchos casos, la muerte.

Una aguja bifurcada que cambió la historia

La razón por la que esta vacuna deja huella tiene que ver con la forma en que se administraba. A diferencia de las inyecciones intramusculares actuales, la vacuna antivariólica se administraba mediante escarificación cutánea, una técnica en la que el desarrollo de la aguja bifurcada, un instrumento simple y eficiente, fue determinante para el éxito del programa. Este instrumento realizaba pequeñas punciones superficiales en la piel del brazo, permitiendo que el virus atenuado entrara en contacto con el tejido cutáneo. La reacción local que se desencadenaba —una elevación, después una lesión con líquido, luego una costra y finalmente una cicatriz permanente— no era una complicación, sino la señal de que el sistema inmunitario respondía correctamente.

La apariencia final de esa marca podía variar mucho de una persona a otra. El tipo de piel, la intensidad de la respuesta inflamatoria y el cuidado de la zona durante la recuperación influían en el resultado. Por eso algunos apenas la notan, mientras que en otros presenta mayor relieve o profundidad.

En España, obligatoria hasta 1979

La campaña combinó la vacunación masiva con la llamada 'vacunación en anillo', que consistía en inmunizar a todas las personas cercanas a un caso confirmado para evitar la propagación. En 1980, la OMS anunció la erradicación de la viruela, que se convirtió en la primera enfermedad erradicada de la historia.

En España, el recorrido legislativo fue largo. La Ley de Bases de Sanidad Nacional de 1944 declaró obligatoria la vacunación contra la viruela. En 1954 se declaró la eliminación de la viruela en España —tras los últimos casos autóctonos en 1950— y en octubre de 1979 se publicó en el BOE la suspensión de la vacunación obligatoria. En 1981 se suspendió definitivamente la vacunación antivariólica en el calendario oficial.

Esto significa que quienes nacieron en España a partir de los primeros años ochenta ya no recibieron esta vacuna, y, por tanto, no tienen esa cicatriz. La pequeña marca en el brazo es, así, no solo un recuerdo personal, sino también un documento generacional. Es la prueba de haber vivido en el tiempo en que todavía hacía falta protegerse de una de las enfermedades más letales de la historia.