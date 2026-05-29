TikTok, escaparate de la masculinidad para los jóvenes: del gimnasio a la misoginia en tres vídeos

El algoritmo de TikTok está trazando un camino cada vez más documentado hacia la radicalización de hombres jóvenes: empieza con rutinas de gimnasio y acaba, en los casos más extremos, con contenido que normaliza la violencia contra las mujeres. Así lo concluye una investigación publicada en The Conversation por académicos de la Universidad de Melbourne y la Universidad Americana, que analizaron el historial real de visualización de 142 jóvenes de Australia, Estados Unidos y Reino Unido durante un mes, revisando cerca de 2.000 vídeos. Los autores la describen como el primer estudio académico en este campo que se apoya en historiales reales de usuarios, y no en cuentas simuladas.

Casi la mitad de los vídeos analizados —el 44%— contenían temáticas relacionadas con la masculinidad, distribuidos en tres grandes categorías. La más nutrida, denominada puntos de referencia culturales, engloba vídeos de gimnasio, deporte, moda y técnicas de ligue, y representa el 38% del contenido masculino identificado. Es, según los investigadores, la puerta de entrada habitual al ecosistema de la llamada manosfera.

El 'hombre de alto valor' como anzuelo

La segunda categoría, denominada estatus masculino, concentra contenido sobre disciplina, éxito financiero, autocontrol emocional y superación personal. Estos vídeos presentan a menudo lo que los investigadores denominan el arquetipo del hombre de alto valor, en el que las mujeres aparecen como una recompensa vinculada al éxito y al estatus. Aunque supone solo el 6% del total analizado, actúa como escalón hacia los contenidos más perniciosos.

La tercera y más preocupante categoría —la que atenta directamente contra la salud— representa menos del 1% de los vídeos, pero incluye misoginia explícita, desinformación sanitaria y representaciones gráficas de violencia contra las mujeres. Parte de este material, señala el estudio, infringe las propias normas comunitarias de TikTok, incluidas las restricciones sobre la promoción de potenciadores de testosterona u hormonas peptídicas. Estos hallazgos se enmarcan en un contexto más amplio: investigadores de las universidades de Londres y Kent ya habían identificado previamente que los algoritmos de las redes sociales amplifican el contenido misógino extremo de forma especialmente intensa entre los hombres jóvenes.

Una pedagogía pública que normaliza los extremos

La clave del estudio no está en la proporción de contenido dañino, sino en cómo se llega a él. El algoritmo dirige al usuario hacia material cada vez más extremo, normalizando ideas originadas en la manosfera. De este modo, TikTok funciona como una especie de pedagogía pública que empuja a los jóvenes a adoptar roles de género tradicionales. Los cambios ideológicos se producen de forma gradual precisamente porque el contenido extremo adopta el estilo y el tono familiar del entretenimiento cotidiano.

A diferencia de otras redes sociales que requieren seguir a creadores concretos, la página Para Ti de TikTok genera un feed curado algorítmicamente a partir del comportamiento pasivo del usuario, lo que puede crear un bucle de retroalimentación diseñado para maximizar la atención y reforzar los patrones de visualización.

Los investigadores abogan por que las plataformas adopten sistemas de clasificación como el desarrollado en el estudio para personalizar las recomendaciones según la edad y el nivel de riesgo del usuario, y reclaman mayor inversión en alfabetización digital. La manosfera no crea estas presiones sociales, sino que detecta necesidades genuinas no satisfechas en los jóvenes y las explota en busca de beneficios y visualizaciones. El debate cobra especial relevancia tras el éxito del documental de Louis Theroux sobre la manosfera, que ha vuelto a situar el término en el centro del debate público.