El Centro Gallego de Vitoria no tendrá que abonar los 6.655 euros que aún adeudaba a una agrupación musical contratada para sus fiestas. La razón esgrimida por la Justicia es tajante: la actuación no ofreció un mínimo de calidad exigible. Los asistentes tuvieron que presenciar cómo los cantantes desafinaban constantemente e incluso desconocían las letras de las canciones que debían interpretar.

El origen de este conflicto se remonta a la celebración de la festividad de Santiago. Desde hace cuatro décadas, la asociación contrata grupos para amenizar estos festejos a través de un mismo representante. Para la edición celebrada los días 22 y 23 de julio de 2023, se les recomendó la orquesta Ciudad de Vigo. El coste total del servicio ascendía a casi 14.000 euros y, de forma inusual respecto a años anteriores, se exigió un pago por adelantado del cincuenta por ciento.

VIDEO | Un juez exime de pagar a una orquesta que no se sabía las letras y desafinaba. pic.twitter.com/TQmZQGTDMI — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 29, 2026

Tras desembolsar esta cantidad inicial, los responsables del evento se encontraron con un espectáculo que no cumplía lo pactado. El Centro Gallego decidió bloquear el pago del importe restante alegando un evidente incumplimiento contractual. Ante esta negativa, la orquesta optó por presentar una demanda para reclamar la cantidad pendiente.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Álava ha confirmado recientemente una resolución previa de un juzgado de primera instancia que da la razón a los demandados. El tribunal desestima por completo la petición de la agrupación musical, eximiendo a los organizadores de abonar dicha suma debido a las graves deficiencias demostradas durante el espectáculo.

El fallo judicial destaca la existence de múltiples irregularidades y el incumplimiento de un mínimo razonable en el desarrollo artístico. La presidenta del Centro Gallego, Mónica Calvo, ha señalado que durante el proceso se aportaron pruebas gráficas y testimonios que demostraban que el concierto fue "lamentable". Según la denuncia, los músicos que subieron al escenario no coincidían con los anunciados, salvo una excepción, y carecían de los conocimientos básicos para ejecutar las coreografías y los temas musicales.

Además de los problemas vocales, se registraron fallos técnicos continuos. Los micrófonos no funcionaban correctamente, los acoples de sonido eran constantes y la vestimenta de los componentes resultaba inapropiada. Por si fuera poco, el camión-escenario llegó con un notable retraso y en unas condiciones que los organizadores describieron como propias de un desguace.

Mónica Calvo ha relatado que los integrantes del grupo ni siquiera parecían conocerse entre ellos y se veían obligados a leer las letras en sus teléfonos móviles mientras actuaban. Todo ello generó un enorme perjuicio económico para la asociación, ya que gran parte del público abandonó el recinto anticipadamente, frustrando las ventas previstas de consumiciones.

Con esta firme resolución de la Audiencia Provincial, contra la que ya no cabe recurso, se pone fin a un litigio que sienta un precedente sobre la exigencia de unos estándares básicos a la hora de contratar espectáculos artísticos en el ámbito del entretenimiento.