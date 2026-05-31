El truco para enfriar una cerveza en 5 minutos

Se acerca la hora de comer; los amigos están a punto de llegar y las cervezas siguen a temperatura ambiente. Meterlas en la nevera a estas alturas no servirá de nada, y el congelador tampoco dará abasto. Sin embargo, existe una solución que cualquier bar conoce desde hace décadas y que la química respalda: agua, hielo y sal. Con esos tres ingredientes presentes en cualquier cocina, una lata o botella puede estar lista para servir en apenas cinco minutos.

Por qué funciona la mezcla

El secreto está en un fenómeno fisicoquímico conocido como descenso crioscópico. Cuando la sal se disuelve en el agua, sus iones de sodio y cloro interfieren en la capacidad de las moléculas de agua para formar la estructura cristalina del hielo. Como resultado, el punto de congelación de esa mezcla cae por debajo de los 0 °C; de este modo, el agua permanece líquida a temperaturas que normalmente la solidificarían. En la práctica, una mezcla de agua, hielo y sal puede alcanzar los -11 °C sin congelarse, según experimentos documentados por la Fundación Aquae. En condiciones de saturación máxima, la proporción ideal de sal en agua permite llegar hasta los -21 °C.

Esto tiene una ventaja decisiva sobre el hielo solo: el contacto entre la bebida y el líquido es total y continuo, mientras que los cubitos solo tocan la lata en algunos puntos. Un intercambio de calor más uniforme y con una mayor diferencia de temperatura significa un enfriamiento mucho más rápido.

Cómo hacerlo paso a paso

El proceso no requiere más de un minuto de preparación. Basta con llenar un cubo, barreño o recipiente similar con abundante hielo, añadir agua fría hasta cubrir las bebidas y agregar aproximadamente tres cucharadas de sal —más si el recipiente es grande—. Introducir las latas o botellas, asegurándose de que queden bien rodeadas por la mezcla, y esperar entre tres y siete minutos según el nivel de frío deseado. Mover ligeramente las bebidas durante el proceso mejora el resultado, ya que garantiza que toda la superficie esté en contacto con la solución. Usar un recipiente aislante y mantenerlo alejado del sol ayuda a conservar la temperatura de la mezcla más tiempo.

Vale la pena saber a qué temperatura se quiere llegar. Las lagers industriales —las más comunes en España— tienen su punto óptimo de consumo entre los 2 y los 5 °C, mientras que las ales y las cervezas de mayor graduación ganan en sabor y aroma si se sirven algo más tibias, entre 6 y 10 °C. Servirla demasiado fría no solo no mejora la experiencia: por debajo de los 2 °C el frío bloquea la percepción de aromas y sabores, lo que hace que una cerveza mediocre pase desapercibida y que una buena quede desaprovechada.

Si no hay hielo suficiente

Cuando el hielo escasea, existe una alternativa de emergencia: envolver la botella o lata en papel de cocina húmedo e introducirla en el congelador durante unos diez minutos. El agua del papel se evapora en contacto con el aire frío del congelador, y esa evaporación extrae calor de la superficie de la bebida de forma más eficiente que el aire solo. No iguala al método de la sal, pero en situaciones de apuro funciona mejor que dejar la botella directamente en el congelador.