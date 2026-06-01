Unos 300.000 alumnos se presentan a la PAU en 2026: Madrid comienza los exámenes este lunes

Unos 300.000 estudiantes se examinan este curso 2025-2026 de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en toda España, según datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. La convocatoria arranca este lunes 1 de junio en la Comunidad de Madrid, que será la primera en iniciar los exámenes, mientras el resto de autonomías se incorpora de forma escalonada en los días siguientes.

Madrid abre el calendario con las pruebas entre el 1 y el 4 de junio. A continuación, la mayoría de comunidades autónomas –entre ellas Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Baleares, La Rioja, País Vasco y Murcia– celebrarán sus exámenes los días 2, 3 y 4 de junio.

En el caso de Canarias, las pruebas se extenderán también al 5 de junio. Castilla-La Mancha lo hará más tarde, los días 8, 9 y 10 de junio, mientras que Cataluña ha fijado su convocatoria para el 9, 10 y 11 del mismo mes.

Este despliegue escalonado responde a la organización autonómica de la prueba, que cada año concentra a cientos de miles de alumnos en apenas unas semanas.

Convocatoria extraordinaria en verano

La convocatoria extraordinaria de la PAU también se celebrará de forma desigual según la comunidad autónoma. La mayoría de territorios –entre ellos Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Baleares, Canarias, La Rioja, País Vasco y Murcia– la realizarán los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.

Asturias ha programado sus exámenes para los días 6, 7 y 8 de julio, mientras que Castilla-La Mancha los celebrará entre el 29 de junio y el 1 de julio. Navarra adelantará su convocatoria al 24, 25 y 26 de junio. Cataluña será la única comunidad que la trasladará a septiembre, concretamente los días 2, 3 y 4.

Controles y vigilancia frente al uso de la IA

Este año varias universidades han reforzado los sistemas de control para evitar el uso de dispositivos electrónicos y posibles fraudes durante las pruebas, con especial atención a la inteligencia artificial.

En la Región de Murcia, la Universidad de Murcia ha confirmado la generalización del rastreo de redes y frecuencias en todas las sedes, tras los resultados de pruebas piloto realizadas el año anterior. Además, se prohíbe el uso de relojes inteligentes, gafas conectadas o bolígrafos electrónicos durante los exámenes.

En Galicia, este sistema de detección se utiliza desde 2019 y continuará aplicándose en esta convocatoria, según la Comisión Interuniversitaria de la región.

Dispositivos electrónicos y controles aleatorios

En Cataluña, la Generalidad ha informado de que se realizarán controles aleatorios mediante detectores de dispositivos electrónicos para garantizar el desarrollo de las pruebas. Los móviles, relojes inteligentes y otros aparatos deberán permanecer apagados y guardados en las mochilas durante todo el examen.

Por su parte, la Universidad de Zaragoza incorporará detectores de radiofrecuencias como medida disuasoria. La institución señala que los métodos para copiar se han vuelto más sofisticados y que estas herramientas buscan reforzar la vigilancia presencial sin sustituirla.

Desde el ámbito universitario se insiste en que el objetivo es adaptar los sistemas de control a la evolución tecnológica y mantener la integridad de las pruebas en un contexto de digitalización creciente.