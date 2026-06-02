Las autoridades cierran por peligroso el sendero donde murió Isak Andic y recomiendan rutas alternativas

Las administraciones responsables de la gestión y conservación del entorno natural de Montserrat han acordado restringir temporalmente el acceso al Camino de las Feixades, el sendero donde el 14 de diciembre de 2024 falleció el empresario Isak Andic, fundador de Mango, debido a los riesgos existentes para la seguridad de los excursionistas.

Según la señalización instalada sobre el terreno, el cierre afecta tanto al Camino de las Feixades como al Camino de la Santa Cueva y está motivado por la existencia de desprendimientos, deslizamientos e inestabilidad del terreno derivados de las últimas lluvias registradas en la zona. Los avisos recomiendan utilizar itinerarios alternativos, según ha publicado El Punt Avui.

Los carteles aparecen firmados conjuntamente por el Patronato de la Montaña de Montserrat, la Generalidad de Cataluña, el Parque Natural de la Montaña de Montserrat y el Ayuntamiento de Collbató. La decisión adquiere especial relevancia por coincidir con el debate judicial y pericial abierto en torno a las circunstancias de la caída mortal del fundador de Mango.

Las advertencias oficiales describen un escenario de riesgo asociado a posibles desprendimientos de rocas y a la inestabilidad del terreno, circunstancias que han llevado a las autoridades competentes a limitar el tránsito de visitantes por la zona hasta nuevo aviso.

El pasado fin de semana, los Bomberos de la Generalitat tuvieron que efectuar el rescate de un excursionista que había caído por una pendiente de unos 10 metros entre Collbató y la Santa Cueva. En la operación intervino un helicóptero para extraerlo.

La cuestión también ha cobrado interés tras la reciente detención de jonathan andic y la investigación judicial actualmente en curso sobre la muerte de su padre. Diversos expertos consultados consideran que la valoración de las características físicas del terreno constituye uno de los elementos relevantes para reconstruir con precisión las circunstancias de cualquier accidente ocurrido en entornos de montaña, especialmente en áreas sometidas a procesos de erosión, desprendimientos o modificaciones derivadas de fenómenos meteorológicos.

La existencia de restricciones oficiales de acceso por motivos de seguridad ha reabierto además el debate sobre las condiciones objetivas del itinerario y sobre la necesidad de incorporar todos los factores topográficos y ambientales disponibles al análisis técnico de los hechos.

Los organismos responsables no han vinculado la decisión de cierre con el caso, sino con razones preventivas de seguridad para los usuarios del espacio natural. Sin embargo, la coincidencia temporal entre ambas circunstancias ha situado nuevamente el foco sobre las características del sendero y sobre los riesgos asociados al recorrido. Las restricciones permanecerán vigentes hasta nuevo aviso, según la información difundida por las autoridades responsables.