Grupo Albia revoluciona el sector funerario en Burgos con innovaciones pioneras

El Grupo Albia, referente en el sector funerario en España, ha puesto en marcha importantes innovaciones en la reapertura de Albia Tanatorio Crematorio Burgos, un centro que ha remodelado y modernizado completamente en esta ciudad de Castilla y León.

El centro ha sido diseñado para garantizar comodidad, privacidad y acompañamiento personalizado. En particular, la sala VIP 'Luz del Recuerdo' alberga un túmulo digital pionero a nivel nacional y único en Burgos, que permite proyectar imágenes de la persona fallecida sobre el cristal, según la elección de la familia.

Asimismo, el 'Altar de Luz', un túmulo catalán transparente y elevado, ofrece "una despedida más humana, permitiendo la cercanía con los seres queridos y optimizando la eficiencia energética al reducir la superficie a climatizar".

Otras innovaciones incluyen un columbario digital, que permite "experiencias íntimas y personalizadas para recordar a los seres queridos, y la sala inmersiva live, ubicada junto al horno crematorio, que ofrece proyecciones temáticas adaptables a los deseos de la persona fallecida y de la familia".

El centro también cuenta con una sala infantil, pionera en Burgos, para acompañar a los más pequeños durante el duelo, y una sala multiconfesional, equipada para ceremonias en streaming y rituales personalizados según las creencias de cada familia.

En cuanto a sostenibilidad y accesibilidad, Grupo Albia explicó que ha renovado las instalaciones de cremación con filtros que reducen el impacto ambiental, incorporado vehículos híbridos a su flota y creado un espacio plenamente accesible para personas con discapacidad física, visual y auditiva, en colaboración con Ilunion.

El director general de Grupo Albia, Daniel Palacios, afirmó que "la personalización y la tecnología son cada vez más valoradas por las familias y, por ello, hemos creado un espacio único, que refleja nuestras prioridades de confort, innovación y bienestar".

Por su parte, el gerente del centro, Israel Ávila, añadió que Albia Tanatorio-Crematorio Burgos es "un proyecto pensado para responder a las nuevas necesidades de la sociedad". "Con la incorporación de servicios como la sala inmersiva, sala infantil y la atención emocional personalizada, estamos creando un espacio donde las familias se sienten acompañadas y respaldadas en todo momento, en un entorno moderno y acogedor", dijo.