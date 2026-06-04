El entorno rural y las dificultades logísticas derivadas de una patología grave no han impedido que se cumpla el deseo de un menor afectado por un tumor cerebral en la Región de Murcia. Julián, un niño murciano diagnosticado de cáncer infantil, ha logrado celebrar su primera comunión tras cuatro años de aplazamiento forzoso debido a la evolución de su tratamiento médico. La ceremonia, de marcado carácter emotivo para la comunidad local, se desarrolló bajo un estricto protocolo familiar que incluyó la asistencia de miembros activos de las Fuerzas Armadas españolas.

El uniforme del Tercio en la iglesia de Beniaján

El menor acudió a la cita litúrgica en la iglesia de Beniaján portando una réplica exacta del uniforme de la Legión Española, una indumentaria que constituáa su principal aspiración para este acontecimiento desde el inicio de su convalecencia. El retraso acumulado desde la fecha prevista originalmente para el acto religioso incrementó la expectación entre los vecinos y familiares congregados, quienes custodiaron el secreto de las actividades organizadas para la jornada. El despliegue de la vestimenta militar responde a la vinculación y admiración que el menor profesa hacia este cuerpo específico del Ejército de Tierra.

Despliegue sorpresa de unidades militares

El hito principal de la jornada se produjo durante el transcurso del acto eclesiástico con la irrupción sorpresa de varios efectivos pertenecientes a la Legión. Los militares se personaron en el templo de forma imprevista para el homenajeado, situándose junto a él en el altar y escoltándolo durante el desarrollo de la comunión. El menor no pudo contener las lágrimas ante la presencia de los legionarios, quienes justificaron su asistencia como un acto de servicio y apoyo moral a un ciudadano civil en situación de especial vulnerabilidad médica.