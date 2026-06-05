El peligro oculto bajo la arena que amenaza a los bañistas en España este verano

Con el aumento de las temperaturas y la llegada masiva de bañistas a las playas españolas, también regresa uno de los habitantes marinos más temidos de la temporada estival: el pez araña. Aunque su presencia no es nueva, en las últimas semanas han vuelto a multiplicarse los avisos y avistamientos en distintos puntos del litoral, especialmente en zonas del Atlántico y del Mediterráneo.

El principal problema de esta especie es su extraordinaria capacidad para pasar desapercibida. El pez araña, conocido también en algunas regiones como faneca o escarapote, permanece enterrado bajo la arena o el fango, dejando visibles únicamente los ojos y parte de la aleta dorsal. Esta estrategia de camuflaje hace que muchos bañistas lo pisen accidentalmente al caminar por la orilla o en aguas poco profundas.

Un peligro oculto bajo la arena

Este pez habita habitualmente en fondos arenosos y fangosos, donde encuentra protección frente a los depredadores y facilidad para capturar pequeñas presas. Aunque puede localizarse a decenas de metros de profundidad, durante el verano, es frecuente encontrarlo cerca de la costa, precisamente en las zonas más transitadas por los bañistas.

Su mecanismo de defensa se encuentra en las espinas venenosas situadas en la aleta dorsal. Cuando alguien lo pisa, el animal reacciona clavando estas espinas e inoculando una toxina que provoca una reacción inmediata. El síntoma más habitual es un dolor muy intenso y punzante que puede extenderse por toda la extremidad afectada y mantenerse durante varias horas.

Según diferentes especialistas y servicios sanitarios, además del dolor, pueden aparecer inflamación, enrojecimiento, sensación de quemazón e incluso síntomas más graves como fiebre, náuseas, vómitos o dificultades respiratorias en personas especialmente sensibles al veneno.

Qué hacer si te pica

Los expertos recomiendan actuar con rapidez en caso de picadura. Una de las medidas más utilizadas consiste en aplicar calor sobre la zona afectada, ya que las toxinas del pez araña son sensibles a las altas temperaturas. Posteriormente, se aconseja acudir a un centro sanitario para valorar la gravedad de la lesión y descartar posibles complicaciones.

La mejor herramienta sigue siendo la prevención. Utilizar escarpines o calzado acuático reduce considerablemente el riesgo de sufrir una picadura. También se recomienda arrastrar ligeramente los pies al caminar dentro del agua, una técnica que genera vibraciones y permite que el pez se aparte antes de ser pisado.

Aunque no se trata de un animal agresivo, su presencia vuelve a recordar que las playas albergan especies perfectamente adaptadas a su entorno. Conocer sus hábitos y adoptar algunas precauciones básicas puede evitar que una jornada de descanso termine con una visita inesperada al centro de salud.