Las carreras que garantizan los mejores sueldos y salidas laborales tras la PAU

Con miles de estudiantes examinándose esta semana de la PAU, muchos ya tienen la vista puesta en el siguiente paso: elegir carrera. Una decisión en la que la vocación sigue siendo importante, pero en la que cada vez pesan más factores como las salidas laborales, la estabilidad o el sueldo que puede alcanzarse tras la universidad.

Los datos más recientes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades muestran cuáles son los grados que ofrecen mejores perspectivas de empleo y cuáles permiten acceder a las retribuciones más elevadas pocos años después de terminar los estudios.

Medicina mantiene el liderazgo

Si el objetivo es encontrar una de las profesiones mejor remuneradas, Medicina sigue ocupando el primer puesto. Cuatro años después de graduarse, sus titulados perciben un salario medio de 44.153 euros anuales y presentan una tasa de inserción laboral que supera el 90%.

Sin embargo, el principal obstáculo sigue siendo el acceso. La nota de corte media para entrar en Medicina alcanzó el pasado curso los 12,75 puntos sobre 14, una cifra al alcance de muy pocos estudiantes.

La tecnología gana terreno

La otra gran protagonista es Ingeniería de Computadores. Se trata de la única carrera que también supera la barrera de los 40.000 euros anuales de salario medio cuatro años después de finalizar los estudios.

Además, la demanda de profesionales tecnológicos mantiene la empleabilidad por encima del 90%. Su ventaja frente a Medicina es evidente: la nota de corte ronda el 8,5, lo que amplía considerablemente el número de aspirantes que pueden acceder a estos estudios.

Las ingenierías dominan el mercado laboral

Más allá de casos concretos, los datos reflejan una tendencia clara. La rama de Arquitectura e Ingeniería es la que registra las mejores retribuciones entre los graduados universitarios, con una media de 35.673 euros anuales cuatro años después de obtener el título.

Muy cerca aparecen las Ciencias de la Salud, con 35.664 euros de salario medio.

En el lado contrario se encuentran Artes y Humanidades, cuyos titulados perciben de media 28.655 euros, mientras que las carreras de Ciencias se sitúan ligeramente por encima, con 28.777 euros.

Hay opciones rentables sin notas imposibles

Los datos también desmontan la idea de que para conseguir un buen sueldo sea imprescindible acceder a una carrera con una nota de corte muy elevada.

Algunas titulaciones con calificaciones de acceso cercanas al aprobado ofrecen salarios que superan los 35.000 euros anuales varios años después de la graduación. Entre ellas destaca Gestión y Administración Pública, cuya nota de corte ronda actualmente el 6.

Carreras con buenas perspectivas y acceso más sencillo

También figuran entre las titulaciones con salarios superiores a los 30.000 euros anuales grados como Ingeniería Agrícola, Agropecuaria y del Medio Rural, Ingeniería Alimentaria, Lenguas y Dialectos Españoles, Lengua Inglesa o Humanidades.

En el caso de las ingenierías, más del 85% de los titulados se encuentran afiliados a la Seguridad Social cuatro años después de acabar la carrera. Las titulaciones relacionadas con las lenguas rondan el 70%, mientras que Humanidades se sitúa algo por debajo.

Los datos muestran que la carrera con más futuro no siempre es la que exige la nota más alta. Para muchos estudiantes que estos días afrontan la PAU, las oportunidades laborales pueden encontrarse también en grados menos demandados, pero con una elevada capacidad para generar empleo y buenos salarios.