Montserrat trabaja para mejorar la seguridad de sus caminos tras los desprendimientos provocados por las lluvias

La montaña de Montserrat se encuentra inmersa en diferentes actuaciones destinadas a reparar caminos y garantizar la seguridad de los miles de visitantes que recorren este espacio natural cada año, según publica La Vanguardia. Las fuertes lluvias registradas durante el mes de mayo provocaron desprendimientos de piedras y rocas en varios senderos, además de aumentar el riesgo de nuevos movimientos de terreno.

Como medida preventiva, el Patronato de la Montaña de Montserrat decidió cerrar la pasada semana temporalmente algunos de los itinerarios más transitados, entre ellos el camino de la Santa Cova, el sendero de las Feixades, donde el 14 de diciembre de 2024 falleció el empresario Isak Andic, fundador de Mango, debido a los riesgos existentes para la seguridad de los excursionistas.

Según la señalización instalada sobre el terreno, el cierre afecta tanto al Camino de las Feixades como al Camino de la Santa Cova y está motivado por la existencia de desprendimientos, deslizamientos e inestabilidad del terreno derivados de las últimas lluvias registradas en la zona.

Los carteles aparecen firmados conjuntamente por el Patronato de la Montaña de Montserrat, la Generalidad de Cataluña, el Parque Natural de la Montaña de Montserrat y el Ayuntamiento de Collbató. La decisión y los trabajos de seguridad adquieren especial relevancia por coincidir con el debate judicial y pericial abierto en torno a las circunstancias de la caída mortal del fundador de Mango.

Está previsto que el camino de la Santa Cova reabra este fin de semana, mientras que los otros dos podrían volver a estar operativos el próximo fin de semana, una vez finalizados los trabajos de reparación.

Los informes elaborados por el ICGC (Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña) permiten detectar posibles riesgos y recomendar medidas preventivas. El último estudio, fechado el 29 de mayo, identificó alrededor de cincuenta puntos afectados por las lluvias del día 12, entre ellos varios desprendimientos y movimientos de tierra y roca, la mayoría de pequeña magnitud.

Uno de los sectores más afectados fue el entorno de Collbató, especialmente la zona de la Salud y el camino de las Feixades, donde se detectaron daños que comprometían la seguridad de los usuarios. En algunos tramos se acumularon piedras y tierra, y también se registraron desprendimientos de bloques que fueron contenidos gracias a mallas de protección.

Por otro lado, el camino de las Escaleras de Jacob permanece cerrado debido a trabajos de reparación y sustitución de escalones deteriorados. Se espera que las obras concluyan a finales de la próxima semana.

Para detectar posibles movimientos en las paredes rocosas, los especialistas utilizan tecnologías avanzadas como escáneres láser terrestres, radares y drones. A pesar de todas estas medidas, los expertos recuerdan que el riesgo siempre existe en la montaña. Recientemente fallecieron dos escaladores de 30 años tras un desprendimiento de rocas en el sector conocido como Columpio. Los especialistas constataron después de inspeccionar la zona que varias vías de escalada presentaban un elevado riesgo de caída de piedras, motivo por el que fueron clausuradas y desequipadas.

La actividad de rescate también refleja la intensidad del uso recreativo de la montaña. Durante 2025, los Bomberos de la Generalitat realizaron 97 intervenciones en Montserrat, una media cercana a dos actuaciones por semana. De ellas, 65 fueron rescates de montaña y 32 correspondieron a búsquedas de personas extraviadas, la cifra más alta de los últimos años.