El truco definitivo para llevarte a casa la sandía perfecta

Con la llegada del calor, la sandía se convierte en una de las frutas más buscadas en supermercados y fruterías. Su alto contenido en agua, superior al 90%, la hace especialmente atractiva para hidratarse en los dês de más temperatura, además de aportar vitaminas A y C y distintos antioxidantes que la sitúan como una de las opciones más habituales del verano.

El problema llega en el momento de elegirla. A simple vista, muchas sandías parecen iguales: grandes, con rayas más o menos marcadas y un aspecto aparentemente correcto. Sin embargo, el interior no siempre acompaña. Una mala elección puede acabar en una fruta poco dulce, con textura harinosa o sin el punto de jugosidad esperado, algo que se puede evitar fijándose in varios detalles muy concretos.

El peso y el sonido, dos señales clave

Uno de los primeros factores a tener en cuenta es el peso. Una sandía que resulta pesada para su tamaño suele indicar una mayor concentración de agua en su interior, lo que se traduce en una pulpa más jugosa. A esto se suma un gesto muy habitual entre quienes conocen bien este fruto: golpearla suavemente con los nudillos. Si el sonido es profundo y ligeramente hueco, suele ser señal de maduración adecuada; si es apagado, puede indicar que no está en su punto.

También se tiene en cuenta un detalle en la base del fruto, conocida popularmente como el culo o extremo floral. Cuanto más marcada y amplia sea esa zona, mayor ha sido el tiempo de maduración en la planta, lo que suele asociarse a un desarrollo más completo del sabor.

Otro elemento importante es la llamada mancha del suelo, la zona de la cáscara que ha estado en contacto con la tierra durante su crecimiento. En las sandías bien maduras, esta mancha presenta un color amarillo intenso. Si es blanquecina o verdosa, puede indicar una recolección prematura, lo que afecta directamente al dulzor.