La cocaína rosa y el óxido nitroso, nuevas drogas que complican las urgencias médicas en España

El consumo de nuevas sustancias psicoactivas como la conocida como "cocaína rosa" y el óxido nitroso, junto al policonsumo y fenómenos como el chemsex o la sumisión química, se ha convertido en uno de los principales retos asistenciales para los servicios de urgencias y emergencias en España. Así lo ha señalado la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) durante su XXXVI Congreso Nacional, celebrado en San Sebastián.

Según los datos expuestos en el encuentro, en España se atendieron cerca de 17.000 episodios relacionados con el consumo de drogas en servicios de urgencias hospitalarios, de los cuales más de 3.000 casos se registraron en el País Vasco. Estas cifras fueron analizadas en mesas redondas centradas en los nuevos retos diagnósticos y la actualización en urgencias de origen toxicológico.

Los especialistas apuntan a un cambio en los perfiles de intoxicación atendidos, con una mayor presencia de mezclas de sustancias y contextos de consumo asociados a ocio nocturno o encuentros sexuales.

El alcohol, en más de la mitad de los casos

En el ámbito toxicológico, el alcohol mantiene un papel central en la atención urgente. Está presente en más del 56% de los episodios por consumo de drogas, ya sea como sustancia única o combinada con otras.

El coordinador del grupo de trabajo de Intoxicaciones agudas de Semes (Semestox), Guillermo Burillo, subrayó que la intoxicación etílica sigue siendo la más frecuente en urgencias. "La principal intoxicación en los servicios de urgencias continúa siendo la intoxicación etílica, que no por ser una sustancia legal deja de tener efectos agudos sobre la salud, especialmente relacionados con accidentes de tráfico o el consumo intensivo en jóvenes", explicó.

Los expertos recuerdan además que el alcohol continúa siendo la sustancia psicoactiva más consumida entre jóvenes y adolescentes en España.

Nuevos patrones de consumo y policonsumo

Los servicios de urgencias están detectando un aumento de intoxicaciones vinculadas a la combinación de sustancias y a contextos específicos de consumo.

El médico adjunto consultor del Servicio de Urgencias del Hospital Clínic de Barcelona, Miguel Galicia, señaló que cada vez son más frecuentes los casos relacionados con festivales de música electrónica o encuentros sexuales asociados al consumo de drogas.

"Últimamente vemos gente que consume óxido nitroso y tiene problemas derivados del consumo de alucinógenos. Además, vemos personas que consumen TUSI o cocaína rosa, que realmente no suele contener mucha cocaína, pero sí MDMA y ketamina", indicó.

También se han descrito consumos de productos comestibles que supuestamente contienen cannabidiol (CBD), aunque en muchos casos incluyen sustancias semisintéticas novedosas. Según Galicia, su presentación en forma de gominolas o pasteles puede generar cuadros más intensos.

Retos diagnósticos y nuevas sustancias

El policonsumo se ha convertido en una realidad habitual en urgencias, especialmente entre consumidores frecuentes. Los especialistas advierten de la dificultad añadida que supone la rápida aparición de nuevas drogas psicoactivas, lo que complica su identificación inmediata en el entorno clínico.

Burillo apuntó que la falta de detección no impide el manejo clínico, aunque sí limita la información sobre patrones emergentes. "La falta de detección de nuevas drogas en la mayoría de los casos no impide el manejo clínico en urgencias, aunque sí nos aportaría información sobre nuevos consumos en los pacientes que atendemos", señaló.

Además, Semes recuerda que sustancias como la cocaína o el cannabis deben considerarse factores de riesgo vascular, con impacto neurológico y cardiovascular.

Durante el congreso también se presentó un protocolo específico sobre sumisión química, elaborado para unificar criterios de actuación en los servicios de urgencias ante sospechas de este tipo de agresión. El documento cuenta con el aval de Semes y de la Fundación Española de Toxicología Clínica (Fetoc).