La jardinería doméstica, la terapia natural que mejora el cuerpo y la mente de los mayores

La jardinería doméstica se ha convertido en una de las actividades más recomendadas para las personas mayores gracias a sus múltiples beneficios físicos, cognitivos y emocionales. Más allá del simple entretenimiento, cuidar plantas en casa favorece la movilidad, estimula la memoria y contribuye a reducir los niveles de estrés, convirtiéndose en una auténtica terapia natural accesible desde el hogar.

Diversos estudios y experiencias en el ámbito del bienestar coinciden en que el contacto diario con la naturaleza, incluso en espacios reducidos como balcones o interiores, ayuda a mejorar el estado de ánimo y a establecer rutinas saludables. Regar, observar el crecimiento de una planta o simplemente mantener un pequeño jardín doméstico activa la atención y proporciona una sensación de propósito diario muy positiva en la tercera edad.

Un hábito que mejora cuerpo y mente

El cuidado de plantas implica movimientos suaves pero constantes: agacharse ligeramente, trasladar macetas ligeras, podar hojas secas o preparar el sustrato. Estas acciones contribuyen a mantener la movilidad articular y la destreza manual, aspectos fundamentales para prevenir la rigidez y el sedentarismo.

A nivel emocional, el impacto también es notable. La presencia de plantas en el hogar reduce la sensación de soledad y genera un entorno más acogedor. Además, la rutina de cuidado ayuda a estructurar el día y a mantener la mente activa, favoreciendo la concentración y la memoria.

Especies resistentes para empezar sin complicaciones

Uno de los aspectos clave para que esta actividad sea realmente positiva es la elección de las especies adecuadas. Las plantas más recomendadas para personas mayores son aquellas que requieren pocos cuidados y ofrecen buenos resultados con un mantenimiento sencillo.

Entre las más populares destaca la Sansevieria o lengua de suegra, una planta prácticamente indestructible que tolera la falta de luz y necesita muy poco riego. Su resistencia la convierte en una opción ideal para interiores con poca atención diaria.

También es muy habitual el poto, una planta de crecimiento rápido que se adapta fácilmente a distintos entornos. Su desarrollo visible en poco tiempo resulta motivador y refuerza la sensación de logro.

Las cintas o lazos de amor completan este grupo de plantas de interior fáciles de cuidar, además de aportar valor decorativo y ayudar a mejorar la calidad del aire.

Aromáticas que estimulan los sentidos

Las plantas aromáticas ocupan un lugar especial dentro de la jardinería terapéutica. El romero, la lavanda y la menta no solo son fáciles de cultivar en macetas, sino que también aportan beneficios sensoriales muy significativos.

El romero se asocia con la estimulación de la memoria y la concentración, mientras que la lavanda destaca por su efecto relajante, ideal para reducir la ansiedad y favorecer el descanso. La menta, por su parte, es práctica y versátil, ya que puede utilizarse tanto en infusiones como en cocina.

Estas especies aportan una experiencia completa que combina aroma, textura y uso cotidiano, lo que incrementa la sensación de utilidad y bienestar.

Plantas suculentas y opciones de bajo mantenimiento

Para quienes buscan el mínimo esfuerzo, los cactus y suculentas, como la planta de jade, son una alternativa ideal. Estas especies requieren poca agua, soportan bien la sequía y prácticamente no necesitan mantenimiento constante. Además, su estética moderna y variada las convierte en una opción decorativa muy popular, especialmente en interiores luminosos o balcones soleados.

Dentro de las opciones más completas también destacan plantas como la flor de Pascua, muy asociada a la temporada invernal y conocida por su valor simbólico; los geranios, muy habituales en patios y balcones por su colorido; o incluso arbustos como el arándano, que además de ornamental ofrece frutos con beneficios nutricionales.

El arándano, en particular, es valorado por sus propiedades antioxidantes y su contribución a la salud cognitiva, lo que lo convierte en una opción interesante para quienes desean combinar jardinería y alimentación saludable.

Un espacio seguro y adaptado

Para que la jardinería sea realmente beneficiosa en la tercera edad, también es importante adaptar el entorno. Se recomienda utilizar macetas ligeras, herramientas con mangos ergonómicos y colocar las plantas a una altura cómoda que evite esfuerzos innecesarios como agacharse o subir a superficies inestables.

Estas pequeñas adaptaciones reducen el riesgo de accidentes y permiten disfrutar de la actividad con total seguridad.

En conjunto, la jardinería doméstica se consolida como una actividad altamente recomendable para las personas mayores. No solo mejora la movilidad y estimula las capacidades cognitivas, sino que también aporta compañía, reduce el estrés y favorece la creación de rutinas saludables.

Cuidar plantas en casa, incluso con especies sencillas y de bajo mantenimiento, se ha convertido en una forma de bienestar accesible que combina salud, ocio y conexión con la naturaleza, mejorando de forma notable la calidad de vida en la llamada "edad de oro".