¿Cuánto ganan los correctores de la PAU? Un vídeo viral en TikTok reabre el debate sobre el pago por examen

La cifra que perciben los correctores de la PAU ha vuelto a situarse en el centro de la conversación pública después de que un vídeo en TikTok se haya viralizado en los últimos días. En él, una profesora, Patri Barrón, explica cuánto cobra exactamente por cada examen corregido: 2,48 euros por prueba corregida.

La docente detalla en su testimonio que corregir no consiste únicamente en asignar una nota, sino en realizar una lectura completa del ejercicio, analizar las respuestas, revisar la expresión escrita y aplicar criterios de evaluación muy concretos. Tras explicar el proceso, lanza una reflexión que ha encendido el debate: si realmente compensa el tiempo y esfuerzo invertido.

El vídeo ha acumulado miles de visualizaciones y comentarios en pocas horas, coincidiendo con la celebración de las pruebas de acceso a la Universidad en centros como la Universidad de Granada, donde estos días miles de estudiantes se examinan en distintas facultades.

Un sistema de pago que divide opiniones

La publicación ha abierto una discusión más amplia sobre el modelo de remuneración por examen corregido. Entre los comentarios más repetidos en la red social, algunos usuarios critican este sistema al considerar que podría influir en la rapidez de las correcciones, mientras otros defienden que la labor del corrector está regulada y no depende únicamente de ese pago por pieza.

También hay quienes aportan más contexto y recuerdan que las retribuciones varían según comunidades autónomas y universidades, incluyendo no solo el pago por examen, sino también otros conceptos como dietas, desplazamientos o la participación en tribunales.

En este sentido, varios usuarios señalan que en algunas regiones el importe puede oscilar, llegando a cifras similares o ligeramente superiores según la materia y el territorio.

Reacciones en los comentarios

El debate se ha intensificado con la participación de estudiantes y familias que comparten experiencias personales. Algunos padres cuestionan la precisión de determinadas correcciones y mencionan casos en los que la revisión de notas habría sido determinante para el acceso a determinadas carreras universitarias.

Por otro lado, estudiantes de otras pruebas, como las de mayores de 25 años, también han expresado dudas sobre la efectividad de los procesos de revisión: "¿Los revisáis? Porque en la de mayores de 25, ni un solo compañero de más de 69 que hemos pedido revisión ha cambiado nuestra nota".