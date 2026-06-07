El 17% de los teletrabajadores en España trabaja desde la cama si enferma

El teletrabajo se ha consolidado en España, pero ha traído consigo nuevas dinámicas que difuminan la línea entre el descanso y la obligación profesional. Un reciente análisis pone de manifiesto que las costumbres de los empleados han cambiado drásticamente cuando sufren alguna indisposición. Según los datos recopilados, el 17,2% de las personas que desarrollan su actividad a distancia opta por ejercer sus tareas desde la cama en lugar de guardar reposo. Asimismo, una inmensa mayoría, el 65,1%, prefiere mantenerse en su puesto habitual frente al ordenador, a pesar de no encontrarse en plenas facultades físicas.

La investigación, impulsada por iGaming.com, ha evaluado las respuestas de 4.000 asalariados en remoto distribuidos en el Reino Unido, Alemania, Italia y España.

Las conclusiones

Los resultados correspondientes a la muestra nacional son especialmente llamativos en el contexto europeo. De todos los encuestados, únicamente el 10,5% admite solicitar incapacidad temporal cuando padece una afección médica. Esta cifra representa la tasa más baja de los cuatro mercados estudiados.

Detrás de esta resistencia a pausar la actividad podría esconderse el intenso escrutinio al que se ven sometidas las plantillas. El informe destaca que España ostenta el mayor índice de supervisión empresarial. De hecho, el 64,8% de los afectados afirma que su compañía monitoriza de cerca su rendimiento y nivel de conexión.

Otro de los datos más reveladores apunta que casi la mitad de los preguntados, en concreto el 45,8%, asegura acogerse a menos ausencias justificadas desde que abandonaron el modelo presencial en la sede corporativa. Sin embargo, los expertos advierten de que esta caída estadística no implica una población más sana. Al contrario, el escenario apunta hacia la consolidación de un preocupante presentismo digital.